Im Stern-Center: Unbekannter Mann uriniert 7-jähriges Mädchen an

Lüdenscheid - Polizei-Einsatz im Stern-Center: Ein unbekannter Mann hat im Stern-Center vor einem siebenjährigen Mädchen seine Hose geöffnet und es angepinkelt.

Polizeibeamte wurden am Dienstag ins Stern-Center gerufen. Anlass war ein Zwischenfall in einem dortigen Drogeriemarkt. Um 15.49 Uhr hielt sich ein 7-jähriges Mädchen im Geschäft auf. In dem Moment, als die junge Lüdenscheiderin vor einem Spielwarenregal stand, sei laut Polizei ein bislang unbekannter Mann zu ihr gekommen.

Dieser öffnete unvermittelt seine Hose und urinierte an das Oberteil des Mädchens. Anschließend sei er schnell weggelaufen. Das Mädchen beschrieb den Mann als "alt". Er hatte graue Haare und trug zur Tatzeit eine lange blaue Jeans, eine beigefarbene Jacke sowie eine braune Umhängetasche.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen nach dem mutmaßlichen Täter verliefen bisher erfolglos. Die Polizei ermittelt nun wegen sexueller Belästigung.

Wer hat den Mann gesehen oder kann Angaben zu seiner Identität machen? Hinweise nimmt die Polizei Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen.