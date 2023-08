Stern-Center: Beliebter Händler schließt - aber kündigt ein Comeback an

Von: Fabian Paffendorf

Der Schuhhändler Salamander soll mit neuem Konzept wiedereröffnen. © nougrigat

Ein weiteres Geschäft im Stern-Center kündigt die Schließung an. Allerdings im selben Zuge auch eine baldige Rückkehr - mit neuem Konzept.

Das Schuhgeschäft Salamander im Stern-Center soll in Zukunft mit einem neuen Konzept an den Start gehen. Das zumindest ist den Aushängen zu entnehmen, die aktuell an den Schaufenstern des Ladens angebracht sind sowie den Informationen, die die Salamander Deutschland GmbH & Co. KG auf ihrer offiziellen Firmen-Homepage aktuell zur Verfügung stellt.

Dort heißt es unter anderem, dass man künftig das Sortiment erweitern will, um ein noch besseres Einkaufserlebnis zu bieten. Die „virtuellen Türen“ der Internet-Präsenz sind schon dichtgemacht worden, auch die stationären Salamander-Filialen sollen in nächster Zeit schließen, um dann in Kürze wiedereröffnet zu werden.

Was genau das für die Filiale im Stern-Center nun konkret bedeutet? Auf LN-Anfrage gab es bisher von der Salamander Deutschland GmbH & Co. KG keinerlei weitere Informationen dazu. Klar ist bisher nur, dass eine baldige Schließung und eine zeitnahe Wiedereröffnung wohl auch die Filiale im Lüdenscheider Center betreffen wird. Derzeit läuft dort ein Räumungsverkauf. Und viel mehr kann auch Stern-Center-Manager Daniel Dalsasso auf Anfrage unserer Redaktion nicht sagen. Das Center-Management habe bisher keine Informationen, was eine zeitweise Schließung der Filiale angehe. Weder habe man darüber Kenntnis noch könne man sich dazu äußern. Dalsasso verweist zurück an die Salamander Deutschland GmbH & Co. KG als Ansprechpartnerin.

Sanierungsmaßnahme bei beiden Ketten der Unternehmensgruppe

Die Funkstille seitens des Wuppertaler Unternehmens hingegen könnte mutmaßlich die Ursache in der eigenverantwortlichen Sanierung des Einzelhändlers im Schutzschirm-Verfahren haben. Ebenso wie der Filialist Klauser gehört Salamander aktuell zur Ara-Gruppe, die beispielsweise auch die Marke Lloyd führt. Salamander und auch Klauser sind insolvent, eine Neustrukturierung beider Einzelhändler soll die wirtschaftlich angeschlagenen Ketten wieder auf sichere Beine stellen. Dass die Aushänge an der Salamander-Filiale im Stern-Center auf eine baldige Wiedereröffnung hinweisen, lässt sich so deuten, dass der Standort Lüdenscheid erhalten bleiben wird.