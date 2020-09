Stern-Center: Schülerin (16) lässt Klamotten in Umkleide verschwinden

Lüdenscheid - In einem Geschäft im Stern-Center ließ eine Schülerin in der Umkleide Klamotten verschwinden. Ein Verkäufer schaute genau hin.

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall am Mittwoch gegen 16 Uhr im C&A-Modemarkt im Stern-Center. Ein Mitarbeiter beobachtete, wie eine 16-jährige Schülerin mit Kleidung in einer Umkleidekabine verschwand, aber ohne Kleidung herauskam. Er schaute anschließend in der Kabine nach. Auch dort lag keine Ware mehr. Er schaltete blitzschnell und stellte die junge Frau zur Rede. Wie sich herausstellte, hatte sie fünf Kleidungsstücke in ihren Rucksack gestopft.

Eine 16-jährige Lüdenscheiderin wurde am Mittwoch gegen 16 Uhr in einem Modegeschäft beim Diebstahl erwischt. Die Polizei nahm die junge Frau mit zur Wache, wo sie die Erziehungsberechtigten am Abend abholten.