Stern-Center: Woolworth kommt, Bäckerei Vielhaber geht, Thalia zieht um

Lüdenscheid - In die Geschäftswelt der Lüdenscheider Innenstadt kommt offenbar Bewegung. Dies betrifft vor allem das Stern-Center. Die Warenhauskette Woolworth wird dort nämlich (voraussichtlich im Herbst) eine Filiale eröffnen. Allerdings gibt es auch Abgänge.

Wie Woolworth-Sprecherin Diana Peisert am Mittwoch gegenüber den LN bestätigte, wird das Unternehmen sein Sortiment im ersten und zweiten Obergeschoss auf insgesamt rund 800 Quadratmetern präsentieren – dort, wo bisher die Buchhandlung Thalia zu finden ist. Man rechne mit einem Personalbedarf von zehn bis 15 Mitarbeitern.

Laut Diana Peisert finden Kunden bei Woolworth Dekorationsartikel, Elektronik, Schreib-, Haushalts- und Spielwaren, Kosmetik und Drogerieartikel, Accessoires, Geschenkartikel, Kurzwaren und Wolle, Koffer, Heimtextilien, Tierzubehör sowie Bekleidung für Damen, Herren und Kinder. Diana Peisert: „Im Sortiment finden sich neben hochwertigen Eigenmarken auch bekannte Markenprodukte, ergänzt durch Aktionsprodukte zu günstigen Preisen.“

Thalia verkleinert sich

Thalia zieht, wie Sarah Malke (Manager Corporate Communications) den LN heute auf Anfrage mitteilte, innerhalb des 1. Obergeschosses in denselben Gang um, in dem man schon jetzt beheimatet ist. Damit wird Thalia – wie schon zuvor Saturn – seine Verkaufsfläche deutlich verkleinern. Ein „klarer Fokus“ des Angebots bei Thalia wird laut Sarah Malke auch weiterhin auf dem Kernsortiment – Büchern – liegen. Die bisherige Fläche über zwei Etagen habe sich langfristig als zu groß erwiesen. Die neue Buchhandlung eröffnet am 27. Juli. Die jetzige Buchhandlung wird bis zum Umzug weiterbetrieben.

Vielhaber geht

Und noch eine Neuigkeit aus dem Stern-Center: Nach den jüngst erfolgten Schließungen der Filialen von WMF, Zeppelin und Depot hat Anfang dieser Woche die Mühlenbäckerei Vielhaber mit Stammsitz im sauerländischen Sundern-Stockum als weiterer Mieter das Einkaufszentrum verlassen. Zu den Hintergründen wollte sich ein Vielhaber-Sprecher nicht äußern. Die Filiale im Erdgeschoss des Stern-Centers war in der Regel durchaus stark frequentiert. Dass nicht etwa schlecht gehende Geschäfte der Grund für den Auszug sind, lässt sich daraus ableiten, dass Vielhaber bereits im kommenden Monat im Hause Wilhelmstraße 23 eine neue Filiale eröffnen will.

Abgänge in der "Fressmeile"

Zum Ende des Jahres werden dann auch die Salateria und „Sushi & More“ aus der „Fressmeile“ das Stern-Center verlassen, wobei „Sushi & More“ voraussichtlich an der unteren Wilhelmstraße im ehemaligen Chapeau Claque neu eröffnen wird.

Gezählt sind derweil die Tage von Xenos im Hause Altenaer Straße 1. Dort, wo früher die Mayersche Buchhandlung ihren Sitz hatte, gab es zuletzt Haushaltswaren und Geschenkartikel. Mittlerweile hat die deutsche Nonfood-Handelskette Tedi – ein Anbieter im Niedrigpreis-Segment – alle Xenos-Läden übernommen. Laut Xenos-Homepage werden zurzeit alle Xenos-Filialen nach dem Tedi-Konzept umgebaut und unter „Tedi“ firmieren.