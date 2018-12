Lüdenscheider Stern-Center wird 2019 umgebaut: Das ist geplant

Lüdenscheid - Schöner, moderner, luftiger: Das Lüdenscheider Stern-Center soll ein neues Gesicht, mehr Service und mehr Aufenthaltsqualität bekommen. Das ist geplant.

Bis zum Jahresende 2019 investieren die Eigentümer einen mittleren einstelligen Millionenbetrag in den Umbau, unter anderem in neue Kundentoiletten und mehr Sitzmöglichkeiten.

Geplant und umgesetzt werden sie im Rahmen der Serviceoffensive „At your service“, die die ECE, die auch das Stern-Center über eine Tochtergesellschaft betreibt, in ihren Centern durchführt. Eingeflossen in das für Lüdenscheid individuell erstellte Konzept sind Ergebnisse einer breit angelegten Kundenumfrage.

Neuer Look

Die Entwürfe sehen umfassende Veränderungen des Erscheinungsbildes im Center vor. Neue Bodenbeläge werden kombiniert mit frischen, aber dezenten Farben an den Decken und Wänden. Ein neues Lichtkonzept soll dazu dienen, Stimmungen zu kreieren, Objekte wirkungsvoll in Szene zu setzen und Wohlbefinden zu erzeugen. Übergroße Deckenleuchten dienen im Atrium als Eye-Catcher.

Mehr Platz

Um mehr Platz zu haben, trennt sich das Center-Management von den Bäumen, die die Gänge im 2. Erdgeschoss trennen. Sie sollen im Laufe des Jahres versteigert werden. Auch der Brunnen unterhalb der Rolltreppe im 1. Erdgeschoss wird verschwinden.

Umbaumaßnahmen im Stern-Center Zur Fotostrecke

Im Foodbereich zwischen Ex-Vielhaber und der heutigen Salateria sollen mehr komfortable Sitzmöglichkeiten und Tische aufgestellt werden. In ruhigeren Center-Bereichen laden Lounges zum Entspannen und Verweilen ein.

Orientierung

Um die Kundenströme zu lenken und jedem einzelnen Gast eine bessere Orientierung zu ermöglichen, wird es eine neue Wegeführung und Beschilderung geben – digital und analog. Informations-Stelen an den Aufgängen und Roll-Treppen sollen einen schnellen Überblick ermöglichen. Auch die Kundeninformation wird modernisiert. Das Parkhaus wird modernisiert.

Kundentoiletten

Kritikpunkt in der Vergangenheit war die zu geringe Zahl von Toiletten. Hier investiert das Management im kommenden Jahr in eine komplett neue und deutlich größere Anlage, die allen „Bedürfnissen“ gerecht werden wird. Der Babywickelraum findet dort nun ebenfalls Platz.

Kid’s Play

Für Familien soll mehr im Center getan werden. So wird in einem Bereich ein Indoor-Spielplatz aufgebaut. Erste Entwürfe zeigen ein Spielgerät in Form einer Rakete. Zusätzlich soll im ersten Obergeschoss zumindest vorübergehend einer der beiden Leerstände – ehemals Fielmann oder WMF – in eine Spielzone verwandelt werden.

Einschränkungen

Während der gesamten Bauphase wird das Center nicht geschlossen. Im laufenden Betrieb werden die geplanten Maßnahmen Schritt für Schritt umgesetzt.