Im Stern-Center: Professionelle Karikaturisten planen Benefiz-Aktion

Von: Olaf Moos

Professionelle Karikaturisten planen eine Benefiz-Aktion im Stern-Center. Besucher können sich dabei karikieren lassen.

Lüdenscheid – Wenn Schnellzeichner auftreten, werden Familien- oder Firmenfeiern, Hochzeiten, Messen oder Tagungen oft zu unvergesslichen Events. Denn die Zeichnungen der Profi-Karikaturisten erinnern dauerhaft an den Tag der Veranstaltung – und daran, wie die Künstler die Gäste gesehen und verewigt haben.

Nun kommen auch Passanten in der Innenstadt von Lüdenscheid in den Genuss, sich karikieren zu lassen. Elf Event-Karikaturisten aus ganz Deutschland gastieren am 19. Juli im Stern-Center.

Die professionellen Event-Karikaturisten um den gebürtigen Kiersper Arnd Hawlina (hintere Reihe, Mitte) veranstalten am Mittwoch ihr Jahrestreffen in Lüdenscheid – und verbinden die Zusammenkunft mit einer öffentlichen Aktion für den guten Zweck. © extern

Der gebürtige Kiersper Arnd Hawlina – seit 1999 für die Lokalausgaben des Märkischen Zeitungsverlages tätig und heute in Köln ansässig – hat seine Kolleginnen und Kollegen zusammengetrommelt.

Seit 2017 gibt es die Gruppe, zu der sich inzwischen 15 Karikaturisten zusammengeschlossen haben, die auf Auftritte in ganz Deutschland und im europäischen Ausland zurückblicken.

Zudem nehmen die Schnellzeichner laut Hawlina regelmäßig an internationalen Wettbewerben teil – so an der „Eurocature“ in Wien, „Caricon“ in London, „CaricaturRO“ in Bukarest oder bei der amerikanischen „ISCA“ (International Society of Caricature Artists).

Professionelle Karikaturisten: „Wollen der Stadt ein Lächeln ins Gesicht zaubern“

Nun zieht es den Sauerländer und Wahl-Kölner zu seiner alten Wirkungsstätte zurück – mitsamt seinen Mitstreitern. In der Bar „Frieda’s“ in der Altstadt wollen die Freunde bei ihrem jährlichen Treffen einen internen Workshop veranstalten. Arnd Hawlina: „Ich habe meinen Kolleginnen und Kollegen Lüdenscheid vorgeschlagen, weil wir hier optimale Bedingungen für unser Treffen vorfinden.

Eine wunderschöne Altstadt, eine gute Infrastruktur – kurze Wege vom Workshopraum zur Gastronomie und Einkaufsmöglichkeiten. Mein persönlicher Wunsch ist, mit viel geballter Zeichenpower der besten Event-Karikaturisten Deutschlands der Stadt ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern.“

Im Rahmen des Jahrestreffens werden die elf Schnellzeichner zwei Stunden lang öffentlich Passanten karikieren. Am Mittwoch in der Zeit zwischen 11 und 13 Uhr sind die Künstler im Stern-Center zu finden und erfüllen die Wünsche der Lüdenscheider.

Die kürzlich verstorbene Tina Turner – gezeichnet von Arnd Hawlina. © Arnd Hawlina

Für die Zeichnungen nehmen sie keine Gage, bitten jedoch stattdessen um Spenden. Der Erlös aus der Aktion kommt zu 100 Prozent dem Hospiz der Perthes-Stiftung an der Bonhoefferstraße zugute. Die Karikaturisten sind im Erdgeschoss des Einkaufszentrums nahe dem Ein- und Ausgang Sternplatz anzutreffen.

Arnd Hawlina hofft auf eine erfolgreiche Veranstaltung, gutes Wetter und viele Interessierte. „Und wenn jemand abends in einem der schönen Cafés oder Biergärten Lüdenscheids eine Gruppe sieht, die die Köpfe über ihren Zeichenblöcken und Tablets zusammensteckt, dann ist jeder willkommen, Hallo zu sagen. Neben netten Gesprächen fällt vielleicht noch die eine oder andere Karikatur dabei ab.“

