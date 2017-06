Im Stern-Center: Kraxeln über der Einkaufspassage

+ © Schmidt Mit Geschick und etwas Mut: Der junge Leonardo Hoffmann gehörte gestern zu den ersten Begehern des Hochseilgartens im Stern-Center. Noch bis zum 24. Juni können Kinder und Erwachsene die Anlage unter Anleitung von Fachpersonal nutzen. © Schmidt

Lüdenscheid - Der Sport mit all seinen Spielarten boomt: Klettern kann man inzwischen an immer mehr Felsen und in immer neuen Kletterhallen – und seit Montag auch im Lüdenscheider Stern-Center.