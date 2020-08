Stern-Center: Frau (25) findet vergessene Schuhe wieder - und ist entsetzt

Lüdenscheid - Eine Frau vergisst ihre Einkäufe in einer Umkleidekabine. Als sie zurückkommt, sind die Taschen weg. Dennoch findet sie ihre verlorenen Schuhe wieder - und ist trotzdem entsetzt.

Das gibt es doch nicht, dachte sich eine 25-jährige Frau aus Lüdenscheid. Und dann so etwas. Ihr Shopping-Ausflug in die Lüdenscheider Innenstadt am vergangenen Freitag war bis zu jenem Zeitpunkt äußerst erfolgreich.

Nach mehreren Einkäufen im Stern-Center machte sie dann noch einen Abstecher in eine Mode-Boutique an der Schillerstraße. In der Umkleidekabine des Bekleidungsgeschäfts vergaß die junge Frau jedoch ihren Einkauf. Die Taschen blieben in der Umkleidekabine zurück.

Als sie gegen 15.40 Uhr ihren Fauxpas bemerkte und in die Boutique zurückkehrte, war die Tasche verschwunden. Jetzt war guter Rat teuer. Also klapperte die junge Frau die bisher aufgesuchten Geschäfte im Stern-Center ab. Und tatsächlich fand die 25-jährige Lüdenscheiderin die vergessenen Schuhe in einem Schuhgeschäft. Der Schock folgte kurz darauf - auch für die Angestellten.

Denn: Zwischenzeitlich war eine unbekannte Frau mit den gestohlenen Schuhen und dem Kassenzettel in das Schuhgeschäft gegangen, und hatte mit Hilfe des Kassenzettels die Schuhe umgetauscht - und das Geld kassiert. Die gestohlenen Klamotten blieben verschwunden. Unbeantwortet blieb auch die Frage, ob die 25-Jährige die Schuhe ein zweites Mal kaufte.

Die Angestellten in dem Schuhgeschäft beschrieben die Diebin wie folgt: weiblich, schwarze lange Haare, 1,55 bis 1,65 Meter groß, 20 bis 30 Jahre alt. Sie trug eine schwarze Hose und ein schwarzes Oberteil und hatte zwei männliche Kleinkinder im Alter von circa 1 und 4 Jahren dabei. Auch einen Kinderwagen führte sie mit.

Die Polizei in Lüdenscheid bittet um Hinweise unter Tel. 02351/90990.

