Stern-Center: Influencer kommen zur Eröffnung von neuem Store

Der „I LIKE!“- Pop-up-Store, der am Freitag im Stern-Center eröffnet wird, soll Social-Media und stationären Handel miteinander vereinen. Dazu kommen mehrere Influencer in die Bergstadt.

Lüdenscheid (NRW) – Instagram, TikTok und Co. sind aus der digitalisierten Welt kaum mehr wegzudenken. Hier treffen Kreativität, Kommunikation, aber auch der Onlinehandel zusammen. Der „I LIKE!“- Pop-up-Store, der am Freitag im Stern-Center eröffnet wird, hole das Konzept in den stationären Handel und bringe Influencer und Social-Media direkt in das heimische Einkaufscenter.

Pop-up-Store im Stern-Center: Eröffnung am Freitagnachmittag

Eröffnet wird der Pop-up-Store am Freitag um 16 Uhr. Mit dabei sei unter anderem der ehemalige Fußballprofi Patrick Owomoyela mit seiner Fashion-Marke BOLZR. Zusammen mit Sportmoderator Riccardo Basile hat er die Streetwear-Marke auf den Markt gebracht, die ab Freitag im Stern-Center in Lüdenscheid zu finden ist.

Auch You-Tube-Star Marc Eggers stelle seine Kosmetik- und Haarpflegeprodukte „That’s Me“ vor. Für die richtige Atmosphäre sorge derweil DJ Teddy-O. Der DJ der deutschen Fußballnationalmannschaft habe unter anderem bei der letzten Deutschlandtournee von Jay-Z aufgelegt und sei ebenfalls ab 16 Uhr im „I LIKE!“-Store anzutreffen.

Pop-up-Store im Stern-Center: GNTM-Teilnehmerin zu Gast

Neben den Influencern, die ihre Produkte im neuen Geschäft anbieten, sei als prominente Unterstützung unter anderem auch Influencerin, Model und GNTM-Teilnehmerin Maribel Todt vor Ort.

Mit dem Konzept biete der Store ein Erlebnis für alle, die die Welt der Social-Media-Stars und ihre Produkte hautnah erleben möchten. Zudem bringe er Online-Formate wieder ein Stück näher an den stationären Handel.

Erst kürzlich war auch Ex-Bachelor Andrej Mangold zu Gast im Stern-Center.