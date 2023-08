Stern-Center: Jack & Jones ist geschlossen

Von: Fabian Paffendorf

Die „Jack & Jones“-Filiale im Stern-Center ist nun geschlossen. © Nougrigat

Wo noch vor wenigen Wochen Herrenmode verkauft wurde, sind nun im Sterncenter nur noch weiße Wände anstatt einer einladenden Ladenfront mit prall gefüllten Schaufenstern zu sehen. Noch ein langjähriger Mieter ist ausgezogen.

Lüdenscheid - „Jack & Jones“ ist Ende Juli aus dem Sterncenter ausgezogen. Der Marken-Shop für Herren des dänischen Textileinzelhändlers Bestseller hat sich still und leise aus der Bergstadt zurückgezogen. Warum der Standort aufgegeben wurde und wie viele Mitarbeiter von der Schließung betroffen sind, darüber machte Bestseller auf LN-Anfrage bisher keine Angaben.

Seitens des Sterncenters äußert man sich generell nicht zu beendeten Mietverhältnissen. Aber die modebewussten Lüdenscheider sind mit diesem Verlust derzeit nicht allein. Auch aus Ahlen, Kleve und Heidelberg zog sich die Modekette „Jack & Jones“ bereits in diesem Jahr zurück. Im Gegensatz zur jetzigen Schließung im Center wurden allerdings andernorts auch gleich die Shops der Besteller-Marke Vero Moda mit geschlossen.

Krise im Mode-Einzelhandel hält an

Zahlreiche große Mode- und Schuhhändler sind während der Corona-Krise in wirtschaftliche Schieflage geraten. Laut dem Branchenmagazin „Textilwirtschaft“ haben 2022 insgesamt 102 Händler und Textilienhersteller Insolvenzverfahren beantragt. Ein Negativtrend, der sich auch in der ersten Hälfte 2023 weiter fortsetzte.

Die Folgen von Pleiten und Restrukturierungs- oder Optimierungsmaßnahmen sind mittlerweile in der Lüdenscheider Innenstadt nicht mehr zu übersehen. Das Modehaus Adler gab den Lüdenscheider Standort an der Schillerstraße bereits im Oktober 2021 auf, Gina Luna an der Wilhelmstraße folgte im November des Jahres. Auch B.Cocco/GL Mode gibt’s nicht mehr. Während und nach Corona gaben gleich mehrere Filialisten der Branche ihre Läden im Sterncenter auf. Bonita, Brax, Jack Wolfskin, der Schuhhändler Görtz und zuletzt auch Reno gingen.