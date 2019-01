Lüdenscheider Gastro-Szene lebt auf: Auch Sushi-Imbiss öffnet im März neu

In der Fußgängerzone kündigt sich die Neubelebung eines leer stehenden Ladenlokals an. Der vietnamesische Koch Vu Tiendung, der bis Ende des Jahres mit einem asiatischen Schnellrestaurant "Sushi & More" in der „Fressmeile“ des Stern-Centers ansässig war, will am 1. März in den Räumen in der Wilhelmstraße 12 öffnen.