Stern-Center: Diese Modekette macht endgültig dicht

Lüdenscheid - Die Insolvenz des Modeanbieters Gerry Weber mit Hauptsitz in Halle/Westfalen geht auch an Lüdenscheid nicht spurlos vorbei. Am Samstag, 23. November, ist der letzte Verkaufstag in der Filiale im Stern-Center. Am 30. November muss das Ladenlokal leergezogen sein.

Ein großer gelber Aufsteller und Rabattaktionen weisen auf den Räumungsverkauf hin. In wenigen Wochen ist das Modegeschäft in Lüdenscheid Geschichte. Hintergrund der Schließung sind Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung, die gegen die Gerry Weber International AG und die Retail-Tochtergesellschaft im April und Mai eröffnet wurden.

Bereits im Juni hatte das Unternehmen die Aufgabe des Standortes im Stern-Center angekündigt (wir berichteten). Dies sei eine von bundesweit 146 Filialen, die im Zuge der Neuaufstellung geschlossen werden, sagte Unternehmenssprecher Gundolf Moritz auf Nachfrage. Aussagen zur Situation von Einzelfilialen treffe das Unternehmen nicht, so Moritz.



Nach Informationen unserer Zeitung sind in der Filiale im Stern-Center fünf Mitarbeiterinnen betroffen. Zwei haben schon eine andere Stelle angetreten, übrig sind noch eine festangestellte Kraft und zwei Aushilfen. Bezogen auf alle aufzugebenden Filialen war seinerzeit von rund 330 Vollzeitstellen die Rede, die das Unternehmen einspare. Allerdings, so sagte Moritz damals, sei von einer höheren Kopfzahl auszugehen, weil viele Arbeitsverhältnisse in Teilzeit angelegt seien.



Vorausgegangen sei eine Überprüfung aller Standorte und ihrer Profitabilität – nicht nur mit Blick auf die Bilanzen der vergangenen Jahre, sondern auch auf das zukünftige Potenzial, sagte Moritz. Dabei ist Lüdenscheid offenbar durchs Prüfraster gefallen. Die Filiale in Menden soll dagegen nach LN-Informationen erhalten bleiben. In Lüdenscheid selbst ist die Marke noch im Modegeschäft Sinn vertreten.



Inzwischen scheint die Zukunft der Gerry Weber International AG und der Retail GmbH & Co. KG gesichert. Vor gut einem Monat hatte die Gläubigerversammlung den Insolvenzplan mit großer Mehrheit angenommen.



Das Unternehmen

Am 1. März 1973 gründen Gerhard Weber und Udo Hardieck die Hatex KG mit Sitz in Halle/Westfalen, ursprünglich zur Herstellung und dem Vertrieb von Damenhosen. 1986 wird der Markenname Gerry Weber geschaffen, 1989 erfolgen die Umwandlung der Hatex KG in die Gerry Weber International AG und der Börsengang. 1999 eröffnet das erste „House of Gerry Weber“ als Store in Bielefeld, 2005 folgt der erste Online-Shop, 2015 das Gerry Weber Logistikzentrum. Zum Unternehmen gehören auch die Marken Samoon und Taifun.