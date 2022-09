Stern-Center: Contipark erhöht die Parkgebühren

Von: Carolina Ludwig

Das Parken im Stern-Center ist teurer geworden. Zu Monatsbeginn hat die Betreiberfirma Contipark die Preise für die 450 Parkplätze um jeweils 20 Cent pro Stunde erhöht. Grund dafür seien wie in vielen Bereichen die aktuellen Preissteigerungen, voran die stark gestiegenen Strompreise.

Lüdenscheid – „Für den reibungsfreien und sicheren Betrieb einer Parkeinrichtung ist eine signifikante Menge an Strom notwendig – beispielsweise für die Parkiertechnik und die Beleuchtung“, erklärt das Unternehmen. Hinzu kämen die Kosten für Wartungs- und Modernisierungsarbeiten, die unter anderem durch höhere Lohn- und Materialkosten gestiegen seien. „Contipark hat lange versucht, seine Preise stabil zu halten. Um unsere Objekte weiterhin wirtschaftlich betreiben zu können, haben wir in dieser Situation jedoch keine andere Wahl, als wenigstens einen Teil dieser Zusatzkosten auch an unsere Parkkunden weiterzugeben. Dabei sind wir uns der angespannten finanziellen Lage vieler Bürgerinnen und Bürger bewusst und legen deshalb nur die wirklich notwendigen Beträge auf unsere Parktarife um“, erklärt das Unternehmen.

Bisher – laut Unternehmen wurden die Preise zuletzt Anfang 2014 erhöht – kostete in der Stern-Center Tiefgarage die erste Stunde einen Euro, jede weitere angefangene Stunde wurde mit 1,50 Euro berechnet. Seit dem 31. August zahlen Kunden für die erste Stunde 1,20 Euro und für jede weitere angefangene Stunde 1,70 Euro. Der Tageshöchstsatz ist von 10 auf 12 Euro gestiegen.



Allerdings: „Mit der P Card, der kostenfreien Kundenkarte von Contipark, die für zahlreiche Contipark-Garagen günstige Sondertarife bietet, können Autofahrer weiterhin die alten Tarife nutzen und beim Höchstsatz auch im Vergleich zum alten Tarif noch sparen“, teilt Contipark mit. In dem zweiten von Contipark betriebenen Parkhaus in Lüdenscheid – dem Parkhaus Rathausplatz an der Martin-Niemöller-Straße – erhält man mit der P Card laut Contipark allerdings keine Vergünstigungen.