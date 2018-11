Blende 2018: Siegerbild kommt aus Altena

Lüdenscheid - 1896 begann in der Nähe von Berlin der Bau einer Heilstätte. Auf einem 35 Hektar großen Gelände entstanden 34 Gebäude, in denen moderne Funktionalität mit sehenswerter Architektur kombiniert wurde. Im April 2017 war der Altenaer Stephan Möller mit seiner Kamera auf dem Gelände der Heilstätten Grabowsee nahe Oranienburg.

Er schoss das Foto auf dem Weg zum Operationssaal in dem Gebäude, das 1995 nach einer zwischenzeitlichen Nutzung der Sowjets als Militärhospital verlassen wurde. Damit katapultierte sich der Fotograf an die Spitze der eingereichten Beiträge zum Blende-Wettbewerb. Er stand in diesem Jahr unter dem Motto „Lost Places – Verlassene Orte“.

Den zweiten Platz sicherte sich Ulrike Verhoeven aus Meinerzhagen mit „Verlassenen Örtchen“, zwei Toilettentöpfe unter Wasser, die einträchtig nebeneinander ihr Dasein fristen. Platz drei geht an Stefan Beinborn aus Halver, der durch den Sucher seiner Kamera einen einsamen Stuhl entdeckte.

+ "Verlassene Örtchen" von Ulrike Verhoeven landete auf Platz 2. Eingereicht wurden für den Wettbewerb gut 200 Fotos, diesmal überwiegend aus den umliegenden Städten. Die Mehrzahl der Fotografen lichtete Architektur ab, stille Zeugen der Vergangenheit und Industriebrachen. Beliebte Fotomotive waren auch Bänke im Wald, oft mit jeder Menge Moos bewachsen, ungepflegt und verlassen. Dass die Teilnehmer unseres Wettbewerbes weit gereist sind, spiegelt sich ebenfalls in den Beiträgen wider. Frankreich, Portugal, Kanada, Katalonien, Lanzarote oder England.

Viele Fotomotive lagen aber auch ganz nah wie ein Abbruchhaus in Werdohl, die Schleifkottenbahn in Halver oder das stillgelegte Kinderbecken im Familienbad am Nattenberg. Eine brillante Aufnahme zeigte eine Mergelgrube, eine künstlich erstellte Vertiefung, die dazu diente, Mergel abzubauen, eine andere ein verlassenes Piano inmitten der Natur in Raitis bei Innsbruck.