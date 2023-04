Stern-Center wehrt sich gegen Jack-Wolfskin-Vorwürfe

Stellungnahme

Filialist Jack Wolfskin schließt im Juni seinen Store im Stern-Center. Jetzt liegt eine offizielle Stellungnahme des Unternehmens dazu vor. Das sieht eine Mitschuld am Aus auch beim Stern-Center.

Lüdenscheid - Auf Anfrage unserer Redaktion nimmt Jack Wolfskin Stellung zur Aufgabe des Shops im Lüdenscheider Stern-Center. In der Stellungnahme heißt es: „Die Entwicklung des Stern-Centers hat durch massiven Leerstand zu starken Verlusten an Kundenfrequenz geführt. Daher mussten auch wir uns für eine Schließung entscheiden, für den Store in dieser Lage gab es keine vertretbare wirtschaftliche Perspektive mehr. Wir bedauern diese Entwicklung außerordentlich.“ Mitarbeiter der Lüdenscheider Filiale würden nun an anderen Standorten weiterbeschäftigt.

Und: „Der Dank gilt unserer Belegschaft, die mit großem Engagement versucht hat, das Bestmögliche aus der gegebenen Situation im Stern-Center zu machen.“ Eine Entscheidung über einen neuen Standort für eine Filiale in Lüdenscheid sei noch nicht gefallen. „Unsere Kunden finden die nächsten Jack Wolfskin Stores in Siegen und Wuppertal, darüber hinaus steht ihnen unser volles Sortiment in unserem Onlineshop zur Verfügung.“

Center-Manager verweist auf Steigerung der Besucherzahlen

Offenbar sieht man bei Jack Wolfskin die Ursache für das Aus in der Verantwortung des Stern-Centers. Auf Anfrage unserer Redaktion äußerte sich Stern-Center-Manager Daniel Dalsasso zu dem Vorwurf wie folgt: „Es ist eindeutig festzustellen, dass der Handelsstandort im Vergleich mit dem von der Corona-Pandemie geprägten Geschäftsjahr 2022 in den ersten vier Monaten des laufenden Jahres trotz weiterer flankierender Themen wie einer steigenden Inflation eine deutliche und kontinuierliche Steigerung der Besucherzahlen verzeichnen konnte“.

Man sei zuversichtlich, dass sich dieser Trend fortsetze. Dennoch habe sich die erhöhte Besucherfrequenz im Stern-Center wohl nicht bei allen bemerkbar gemacht, so Dalsasso. Sodass es auch Handelspartner gebe, bei denen die Kompensation der negativen Geschäftsentwicklung während der Pandemie wohl nicht gegeben sei. Dalsasso bittet um Verständnis, dass keine detaillierten Angaben zur Besucherfrequenz im Stern-Center gemacht werden könnten.

