"Am Ende steht ein Verbot": Stadt im MK will Steingärten verbannen

Schlecht fürs Klima

Mit Blumen und Gräsern gegen den Klimawandel: So grün wie auf dieser Verkehrsinsel an der Christuskirche soll es nach dem Willen der Stadt künftig an vielen Stellen in der Stadt aussehen.

Lüdenscheid - 38 Grad in Sibirien, ausgetrocknete Wälder in Deutschland, Insektensterben weltweit – die Nachrichten zur Klima- und Umweltzerstörung überschlagen sich in jüngerer Vergangenheit regelrecht. Vor diesem Hintergrund hat die Stadt Lüdenscheid voriges Jahr bekanntlich ein Klimaschutzpaket mit knapp 60 Einzelmaßnahmen auf den Weg gebracht. Die sehen künftig etwa Dachbegrünungen, energetische Sanierungen sowie mehr Fahrrad- und Elektro-Verkehr in der Kommune vor.