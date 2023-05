Steinert-Kirmes in Lüdenscheid: Gleich geht es los

Teilen

Kirmes-Fans können sich erneut auf die Riesenschaukel „Konga“ freuen. © Cornelius Popovici

Heute startet am Nachmittag auf dem Festplatz Hohe Steinert wieder die größte Kirmes des Sauerlandes. Über 100 Aussteller präsentieren ihre Attraktionen.

Lüdenscheid - Am Freitagnachmittag startet wieder die größte Kirmes des Sauerlandes auf dem Festplatz Hohe Steinert. Bis zum 21. Mai präsentieren mehr als 100 Aussteller ihre Attraktionen. Nach dem Steinert-Debüt im vorherigen Jahr können sich Kirmes-Fans erneut auf die Riesenschaukel „Konga“ freuen, die für Nervenkitzel in rund 45 Metern Höhe sorgen wird. Aber auch neue Attraktionen haben die Schausteller im Gepäck, die erstmals in Lüdenscheid ausprobiert werden dürfen.

Mit dazu gehört beispielsweise das Fahrgeschäft „Top Spin Fresh“, das ansonsten auch die Besucher des Münchner Oktoberfestes zu begeistern vermag. Ebenso lädt man zur Erkundung von „Mike’s Pit Stop“, einem spannenden Laufgeschäft im Stil einer Autowerkstatt ein.