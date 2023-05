Steinert-Kirmes 2023 in Lüdenscheid: Besuch sollte kein Luxus sein

Teilen

Die Familie Schurtzmann aus Halver mit den Töchtern Larina und Lea hat gleich zweimal den „Looper“ getestet. © utsch

Die Schausteller auf der größten Kirmes des Sauerlandes versuchen die gestiegenen Preise nicht an die Kunden weiterzugeben – aber das ist nicht immer möglich.

Lüdenscheid – Endlich wieder Kirmes! Dem Besucherstrom Richtung Hohe Steinert nach zu urteilen, dachten das am Samstagnachmittag viele Lüdenscheider und begeisterte Kirmesgänger aus dem Umkreis.

Nachdem am Freitagabend der erste Besuchermagnet, das traditionelle Höhenfeuerwerk zu Beginn des Schützenfestes und der Steinert Kirmes gestiegen war, nutzten am zweiten Kirmestag viele den freien Tag, um bei Zuckerwatte, Eis und Crepes das Fahrgeschäftangebot der diesjährigen Kirmes auszukundschaften.

Trotz vereinzelter Schauer ließ sich die Sonne immer wieder am blauen Himmel blicken. Jürgen Linnepe, Verantwortlicher vom Bürger-Schützen-Verein e.V. Lüdenscheid, zeigte sich am Nachmittag des zweiten Kirmestages sehr zufrieden. „Der Platz ist voll mit 116 Schaustellern. Und der Besucherandrang ist gut. Wir freuen uns auf eine schöne Familienveranstaltung.“ Das Angebot sei ähnlich wie in den vergangenen Jahren. Ein Großteil gehöre zur Stammbesetzung, etwa 20 Prozent wechsele jährlich, dazu gehörten besonders die großen Fahrgeschäfte. In diesem Jahr neu dabei: das Riesenrad „The White Wheel“ und das Laufgeschäft „Mike’s Pitstop“.

Besitzt das größte Laufgeschäft Deutschlands: Mike Cornelius im Kassenhäuschen von Mike’s Pitstop. © Henrike Utsch

Einer der ersten Stände am Platz ist seit jeher der von Dirk Hahn. Seit 50 Jahren steht der Familienbetrieb mit Süßspeisen aller Art auf der Steinert-Kirmes. Dirk Hahn selbst ist schon seit 30 Jahren Süßwarenverkäufer. Sein Angebot umfasst Zuckerwatte, gebrannte und schokolierte Nüsse, Schokofrüchte, Paradiesäpfel und Süßigkeiten der Marke Haribo: „Alles, was lecker ist!“, fasst der Chef zusammen. Und alles (bis auf Haribo) aus eigener Herstellung.

Lüdenscheider BSV Kirmes auf der Hohen Steinert Fotostrecke ansehen

Lange Zeit blieben die Preise stabil

Lange steht er schon auf Volksfesten, lange waren seine Preise stabil. In diesem Jahr musste er erhöhen: ein doppelter Einkaufspreis für Zucker und circa fünf Euro mehr pro Gasflasche, die er in rauen Mengen braucht, waren der Grund. Auch die Strompreise machen sich bemerkbar: die Nüsse müssen geheizt, das Obst gekühlt werden, und das den ganzen Tag. Mit einem Sonnenschutz hält Hahn die meiste Wärme draußen, den Rest muss die Kühlung leisten. Deshalb kosten 100 Gramm gebrannte Mandeln dieses Jahr 4 Euro, statt 3,50. Der eine oder andere beschwere sich und auch nicht jeder könne sich das leisten, das ist Hahn bewusst. Aber anders ginge es nicht.

Seit 50 Jahren auf der Steinert-Kirmes: Dirk Hahns Familienbetrieb mit wechselnden Mitarbeitern, hier Heike Kalus. © Henrike Utsch

Weiter geht es auf den eigentlichen Schützenplatz. Hier herrscht reger Betrieb und die Geräuschkulisse, die jede Kirmes braucht. Die Ansager an den Fahrgeschäften buhlen um die Aufmerksamkeit der Laufkundschaft, Schifferklavier aus Boxen mischt sich mit aktuellen Charts. Familie Schurtzmann kommt gerade aus dem „Looper“, einem Fahrgeschäft, in dem die Besucher in einer Reihe sitzen und an einem Arm im Uhrzeigersinn gedreht werden.

Vergleich zum Vorjahresgeschäft noch nicht möglich

Fazit: das ist so gut, dass das schon die zweite Runde war. Die Schurtzmanns kommen jedes Jahr aus Halver, in diesem Jahr auch wenn sie das Gefühl haben, alles sei etwas teurer als sonst. Etwa ein bis 1,50 Euro pro Verzehr und Fahrgeschäft, schätzen die Eltern. Dennoch wollen beide nicht, dass ihre Tochter verzichten muss. Das Gefühl der Schurtzmanns täuscht nicht.

Luisa (4 Jahre) hat die Sahararallye ausprobiert und kann sie weiterempfehlen. © Henrike Utsch

Etwa 100 Meter weiter erklärt Marylin Braun von der „Wurstbude“ ihre eigenen Gründe für die Preiserhöhung. Sie verkauft seit 2018 Wurst und Getränke an zwei Ständen auf der Lüdenscheider Kirmes. „Wir verkaufen keine Industriewurst, sondern von einem ausgewählten Schlachter. Der hat die Preise angehoben, deshalb mussten wir das auch“, sagt sie. Statt 3,50 nimmt sie jetzt 4 Euro. Die Lüdenscheider Kirmes sei immer gut besucht, einen Vergleich zum letzten Jahr könne sie noch nicht ziehen, denn am ersten Tag war die Kirmes damals wetterbedingt geschlossen.

29 Jahre Autoscooter: Nicole Wendler hat trotz hoher Energieausgaben den Eintrittspreis nicht erhöht. © Henrike Utsch

29 Jahre Kirmeskarriere mit dem Autoscooter

Weiter geht es zu einem Highlight jeder Kirmes: dem Autoscooter. Im Verkaufshäuschen sitzt Nicole Wendler und verkauft Chips, gleichzeitig macht sie Ansagen: und das schon im 29. Jahr ihrer Kirmeskarriere. In Lüdenscheid steht sie jedes Jahr. Ihre Autoscooter fahren mit Strom, auch der ist teurer als noch im vergangenen Jahr. Nach ihren Preisen gefragt, seufzt sie. Die letzte Preiserhöhung habe sie 2021, nach Corona, gemacht. „Eigentlich müssten wir erhöhen, aber wir haben uns dagegen entschieden. Wir glauben, dass dann weniger Leute kommen, deshalb probieren wir die Kosten über die Massen wieder reinzubekommen.“ Den Leuten sei das sonst zu teuer, ist sie sicher.

Der erste längere Regenschauer bricht durch die Wolkendecke auf die Steinert-Kirmes. Wer nicht im Regen Achterbahn fahren will, flüchtet sich zum Beispiel in das Laufgeschäft von Mike Cornelius. Nicht nur als Unterstellmöglichkeit soll sich „Mike’s Pitstop“ lohnen, mit seinen rund 70 Hindernissen ist die Neuheit auf der Steinert-Kirmes eine Besonderheit. „Das größte Laufgeschäft Deutschlands, das zweitgrößte weltweit“, informiert der Besitzer stolz.

Mike Cornelius’ Attraktion hat einen stolzen Preis

Erst im vergangenen Jahr hat er es gekauft, auf der Kirmes ist er allerdings großgeworden – ob er in der sechsten, siebten oder achten Generation Schausteller ist, das weiß er selbst nicht. In seiner „Autowerkstatt und Waschanlage“ bietet er großen und kleinen Besuchern Kletterpfade und Geschicklichkeitsparcours. Das Laufgeschäft verbindet unter anderem Laufbänder, Luftdüsen, Kunstnebel, bewegliche Wände und Böden, Rollen, Rutschen und Wasserfontänen. Mit 5 Euro Eintrittspreis hat Mike Cornelius’ Attraktion einen stolzen Preis, dem er sich bewusst ist. Trotz steigender Sprit-, Personal- und Strompreise erhöht er den Eintrittspreis trotzdem nicht und nennt auch den Grund: „Gerade waren ein Vater und ein Sohn da, die sind jetzt – zack – 10 Euro los, das ist schon viel. Wenn wir nur einen Euro höher gehen im Preis, sind das 24 Euro für eine vierköpfige Familie. Man bekommt auch viel für das Geld, ungefähr 10 Minuten ist man drin, aber manche wollen dann auch noch einmal ein zweites Mal. Erhöhen, das kann ich dann nicht machen.“

Überhaupt fällt auf: den Lebensmittelständen blieb kaum eine andere Möglichkeit, als die Preise in diesem Jahr anzuziehen. An den Kassen der Fahrgeschäfte sind die Preise weitgehend stabil geblieben. Auch die Standmiete für die Schausteller sei in Lüdenscheid zum Glück gleichgeblieben, sagt eine Schaustellerin. In anderen Städten wäre das nicht immer der Fall.

Riesenschaukel „Konga“ führt Besucher in 45 Metern Höhe

Nur 20 Meter von Mike´s Pitstop entfernt ragt die nächste Attraktion der Kirmes in den Himmel. Wer aus der Ferne zur Steinert schaut, dem fällt sofort der grüne Schwingarm der „Konga“ auf, die mit 45 Metern das höchste Fahrtgeschäft und in diesem Jahr zum zweiten Mal dabei ist. Ganz in Dschungelmotiven gehalten, mit zwei lebensgroßen Gorilla-Figuren, Bambus, Fackeln und Voodoo-Masken dekoriert, schleudert es mutige Besucher in die Höhe. Wer hier drauf will, braucht starke Nerven und muss 120 km/h auf der Brust aushalten können.

Am Fuße der Riesenschaukel gibt es eine Besonderheit. Einen eigenen Ansager, der täglich sieben Stunden die Menschen anheizt und anlockt. Sein Name ist Stefan und gerade schnarrt er „Kommen Sie rein, kommen Sie rein, rausgucken können Sie auch“ ins Mikrofon. So seltsam verzogen sprechen könne er nur am Mikrofon, sagt er, dann aber ganz ohne Stimmverzerrer. Seit 2011 ist er als Geschäftsführer der „Konga“ gleichzeitig auch ihr Ansager. Bevor der Kirmesbetrieb losgeht, kümmert er sich außerdem um alle Wartungsarbeiten am Fahrgeschäft, das ist Chefsache.

Ab 14 Uhr „steuert und rekommandiert“ er an seinem Mischpult. Stefans Knöpfe regeln die Musik, das Licht, den Kunstnebel, das Tempo der Gondel und vieles mehr. Während er redet, drückt er „Strobo“, Soundeffekte („quietschende Reifen“) und wählt ein neues Lied aus. In seinem Animationsprogramm sind außerdem blitzschnelles Reden und ein stattliches Lachrepertoire, besonders gut und oft lacht er dreckig ins Mikrofon. Ob ihm beim täglichen Anheizen auch mal nichts einfällt? Ja, das käme vor, zum Glück aber nur selten. Bevor er seinen Traumjob im Häuschen der „Konga“ hatte, war er Moderator bei einem Internetradio. Obwohl er nicht, wie viele andere Schausteller, auf der Kirmes aufgewachsen ist, habe es ihn immer dorthin gezogen: „Mich hat es in den Fingern gejuckt, selbst Fahrgeschäfte zu steuern und Ansagen zu machen“, sagt er. Und das macht er dann auch weiter, noch bis heute Nacht. „Let’s go“, ruft er zum Abschied ins Mikro.

Familientag am Dienstag

Der Familientag, an dem die Preise um bis zu 50 Prozent reduziert sind und traditionell viele Besucher erwartet werden, ist in diesem Jahr wieder am Dienstag, 16. Mai. Die Steinert-Kirmes steht noch bis Sonntag, 21. Mai. Von Henrike Utsch