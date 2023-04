Steinert-Kirmes 2023: Das erwartet die Gäste

Teilen

Höher, weiter, schräger: Das Kirmeserlebnis 2023 auf der Hohen Steinert ist wieder eine Mischung aus vielen der bekannten Dauerbrenner und Premieren. Die Dschungel-Schaukel Konga wird erneut am Kopfplatz, also unmittelbar am Zugang zum hinteren Teil des Festplatzes, aufgebaut. © Moritz Pohl

Höher, weiter, schneller – und Hauptsache schwindelig: Die Kirmes der Bürger-Schützen, gerne als „größte Kirmes des Sauerlandes“ tituliert, ist alljährlich gut für neue Attraktionen. Am 12. Mai hat das Warten ein Ende.

Lüdenscheid – Zum Auftakt des Schützenfestes wird die Kirmes auf der Hohen Steinert an Königssilvester, dem letzten Tag des „alten“ Königs, etwa um 18.30 Uhr offiziell eröffnet (an der Verlosung in der Platzmitte, abends Feuerwerk). Bürgermeister Sebastian Wagemeyer will ein paar Grußworte an Besucher, BSV und Schausteller richten.

Platzmeister Jürgen Linnepe und sein Stellvertreter – und aktueller König – Gzim Ahmeti haben im Vorbereitungsendspurt noch viel zu tun. Dazu gehört die enge Absprache mit der Hagener Elektro-Firma Stöcker, die bereits die Stellplatzplanung für die Fahrgeschäfte bekommen hat. Stöcker gehöre die komplette elektrische Anlage auf dem Platz. Die Firma stelle noch zusätzliche Trafowagen auf, damit jedes Fahrgeschäft genügend „Dampf“ bekomme. Ohne Feiertagsdruck sei der Aufbau der großen Karussells zudem entzerrt, weil viele Schausteller schon früher kommen könnten. Jeder bekomme seinen fest definierten Bereich, abhängig von der Frontmeterangabe und der benötigten Tiefe des Geschäftes.

Das White Wheel kommt. © Schausteller Küchenmeister

Die Freude sei groß, dass mit dem „White Wheel“ ein erst ein Jahr altes Riesenrad komme. „Riesenräder“, weiß Linnepe, „haben es in Lüdenscheid schwer, da man nicht unbedingt 45 Meter in die Höhe gehoben werden muss, um bis Breckerfeld gucken zu können.“ Das White Wheel kommt also an die höchste Stelle des Geländes – zum Platzeingang –, sodass auch der Blick Richtung Stadt möglich sein wird.

Viele Premieren

Erstmals zu Gast in Lüdenscheid ist Familie Lupp, die ihre Sound Machine mitbringt. Dabei handele es sich um ein Rundfahrgeschäft mit 20 Gondeln vom Typ „Shake“. Unweit davon warte „eine schöne Familienachterbahn“: die „Silbermine“ der Familie Issel.

Beim Plan-Rundgang hält Linnepe sodann an der Konga-Schaukel, einem Themen-Fahrgeschäft im Dschungel-Stil, das wieder am Kopfplatz, unmittelbar am Zugang zum hinteren Teil des Festplatzes, aufgebaut wird. Nicht fehlen wird zudem mit dem Musik-Express ein Standard-Fahrgeschäft auf jeder Kirmes, wobei die Bürger-Schützen diese Ausführung für „eine der schönsten“ halten, die bereits seit mehr als zehn Jahren nach Lüdenscheid komme. Wie so häufig ist das auch den Menschen dahinter geschuldet: David Ahrend sitze fast ausschließlich selbst am Fahrpult des Musik-Express und sorge für Stimmung: „ein Garant für Fahrspaß“.

Die Wellenrutsche „Happy Slide“ ist ein Klassiker für die, die lieber nicht durch die Luft gewirbelt werden. Auf sechs Bahnen geht’s mit Matten über die Buckelpiste. © Moritz Pohl

Weiter geht’s mit dem wilden „Dance-Jumper“ von Ruitenberg: Ein Dutzend auf und ab hüpfende Arme rotieren durch Nebel-, Licht- und Feuereffekte wild im Kreis. Höhepunkt der Fahrt ist der freie Fall der Gondeln aus knapp zehn Metern Höhe.

Die Plettenberger Schausteller-Familie Langhoff reist mit dem „Steamer“ an. Früher als „Flipper“ bekannt, sei das Fahrgeschäft nun aufwendig umgestaltet worden und jetzt erstmals als „Steamer“ auf der Hohen Steinert zu sehen, der mit moderner Steampunk-Optik punktet: Die schnell rotierende Scheibe stellt sich schräg auf und bringt zwölf Vierer-Gondeln zum Schwingen.

Nicht fehlen darf die große Achterbahn „Time-Machine“ der Familie Buwalda aus Holland. In der Beschreibung dazu heißt es: „Die vier Personen fassenden Wagen beginnen sich während der Fahrt zu drehen und wirbeln die Fahrgäste bei engen Kurven und wilden Auf- und Abfahrten durch Zeit und Raum!“

Time Machine heißt die große Achterbahn, bei der man in den sich drehenden Wagen Ort und Zeit vergisst. © Moritz Pohl

„Freshes“ Erlebnis

Etwas gemäßigter, aber nicht weniger vergnüglich geht es am hinteren Ende des Festplatzes weiter, wo die Wellenrutsche „Happy Slide“ aufgebaut ist. Damit kommt ein Klassiker in neuem, modernen Look zurück: „Auf sechs Bahnen geht es auf Matten im Wettrennen mit Freunden und Familie die Buckelpiste hinunter.“

„Daneben platzieren wir den Top Spin ,Fresh‘“, sagt Platzmeister Linnepe. Der sei bekannt vom Münchener Oktoberfest und werde – unter neuer Leitung – erstmalig hier aufgebaut: „Die gigantische Looping-Maschine schleudert den großen Fahrgastträger nahezu spielerisch durch die Luft, mehrfach sogar kopfüber.“ Zwischendurch wird klar, woher der Zusatz „fresh“ kommt: „Die installierten Wasserfontänen sorgen während der Fahrt für ein ,freshes‘ Erlebnis.“

Der nächste Premierengast wartet bereits, noch bevor man durch die Kurve ist und es auf der anderen Seite wieder nach vorne geht: Der Autoskooter der Familie Wendler wird als fabrikneues Geschäft in Lüdenscheid erstmalig aufgebaut. Der Platzmeister, der die Schausteller zum Teil schon sehr lange kennt, weiß: „Familie Wendler ist nunmehr in der dritten Generation hier auf dem Platz, und in keinem Jahr fand seit den 60er-Jahren die Kirmes ohne unsere Freunde aus Iserlohn statt.“

Der Looper setzt auf neueste Lichttechnik und Effekte. Dieses Fahrgeschäft ist erstmals auf der Steinert-Kirmes. © Moritz Pohl

Zwischen den großen Fahrgeschäften laden viele kleine Buden, Futter-, Los- und Spielstände, hier ein Mandelwagen, dort ein großer Imbiss, zum Ausprobieren ein – wie sich das für ein buntes Kirmesangebot gehört. Doch immer wieder fängt die nächste Großattraktion den Blick: „Bevor wir unsere kleine Runde am Breakdance von Familie Vespermann beenden, kommen wir am ,Looper‘ vorbei. Das in Deutschland beliebte ,Scheibenwischer‘-Karussell präsentiert sich mit dem ,Looper‘ in diesem Jahr in ganz besonderer Form.“ Neueste Licht- und Effekttechnik mache die riesige rotierende Bank mit schnellen Richtungswechseln zum echten Spaßgaranten. „Auch der ,Looper‘ ist 2023 erstmalig auf der Steinert-Kirmes dabei.“ Neben solchen Highlights liegt ein Schwerpunkt auf Fahrgeschäften für Kinder, von denen es zehn gebe – vom Kettenflieger über den Kinderautoskooter bis hin zum Babyflug. „Wir sind und bleiben eine Familienkirmes, bei der die Kleinsten und die Großen auf ihre Kosten kommen“, betont Linnepe.

Es macht den besonderen Charme der Großveranstaltung aus, dass die Kirmes von den vielen Stammbeschickern lebt, „die uns schon seit Jahrzehnten und über Generationen die Treue halten“. Auch deshalb ist die Vorfreude groß auf ein Wiedersehen vom 12. bis 21. Mai auf der Hohen Steinert.