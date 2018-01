Steigende Mitgliederzahlen bei Wirtschaftsjunioren

Lüdenscheid - Die Wirtschaftsjunioren Lüdenscheid haben einen neuen Sprecher für 2018/19: Sebastian Düvel übernahm bei der Mitgliederversammlung am Donnerstag im Hanns-Martin-Schleyer-Haus das Amt von Ahmed Zarouali.

Dessen Vorgänger André Schiffner schied damit aus dem Vorstand aus. Neu gewählt wurde Stephanie Hertwig als Sprecherin für die Jahre 2020/21.

Für sein erstes Jahr als Sprecher hat Düvel sich unter anderem vorgenommen, die jüngeren Mitglieder zur aktiven Teilnahme an den Vereinsaktivitäten zu motivieren. Im vergangenen Jahr ist es gelungen, die Mitgliederzahl um acht zu erhöhen, diesen positiven Trend hofft der neue Sprecher weiterführen zu können.

Als Meinerzhagener wird es darüber hinaus sein Ziel sein, Veranstaltungen vermehrt über das gesamte Einzugsgebiet zu verteilen – neben Lüdenscheid gehören Meinerzhagen, Kierspe, Halver, Schalksmühle und Herscheid dazu. Wichtigstes Anliegen ist es, weiterhin Foren für den Gedanken- und Erfahrungsaustausch der Mitglieder untereinander zu schaffen, insbesondere mit den Juniorenabenden und Stuhlkreisen.

Aus dem erweiterten Vorstand ausgeschieden ist Matthias Czech, bisher für den Bereich Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Diese Aufgabe übernimmt nun zusätzlich Danny Fischer. Wiedergewählt wurden die Beiratsmitglieder Reinhold Berlin als Vertreter des Wirtschaftskreises und Matthias Bittern, verantwortlich für den Arbeitskreis Wirtschaft plus.

Der nächste Termin im Kalender der Wirtschaftsjunioren ist der Jahresempfang am Sonntag, 28. Januar, bei der CA Vending Krugmann GmbH & Co. KG in Meinerzhagen, deren Geschäftsführer Düvel ist. Einlass zu dem Empfang ist ab 10.30 Uhr. Anmeldungen werden erbeten an die Wirtschaftsjunioren Lüdenscheid, per E-Mail an info@wjl.de oder telefonisch unter 0 23 51 /90 94 18 (Luca Falzone).