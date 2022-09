Steigende Energiepreise und Robert Habeck: Lüdenscheider Bäcker mit Sorgenfalten

Von: Thomas Machatzke

Thomas Engelhardt und eine Lage 1000-Gramm-Mangbrote: 40 Cent teurer als vor einem Jahr ist ein Brot inzwischen. Aber ob das reicht, die Preissteigerungen bei Rohstoffen und Energie aufzufangen, ist eher fraglich. © Thomas Machatzke

Die Krise bei Rohstoffen und auch bei der Energie trifft das Bäckerhandwerk mit voller Wucht. Gerade auf Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck sind die Bäcker nicht mehr gut zu sprechen...

Lüdenscheid – Robert Habeck? Viele Bäcker schimpfen dieser Tage direkt los, wenn sie den Namen des Bundeswirtschaftsministers hören. Thomas Engelhardt ist ein freundlicher Mensch, er schimpft nicht, schaut nicht einmal zornig. Eher schon schmunzelnd bemerkt er: „Ja, Robert Habeck hat es sich auf einen Schlag mit dem kompletten Bäckerhandwerk verscherzt.“ Habeck hatte in einer Talkshow darüber sinniert, dass „bestimmte Branchen in der Krise erstmal aufhören könnten zu produzieren“. Beispielhaft hatte er Bäckereien genannt. „Dann sind die nicht automatisch insolvent, aber sie hören vielleicht auf zu verkaufen“, hatte Habeck gesagt. Engelhardt sagt, dass er Habeck eigentlich für einen netten Menschen halte. „Ich glaube aber nicht, dass er weiß, was in den Betrieben passiert“, stellt der Bäcker aus Lüdenscheid fest: „Das grundsätzliche Problem ist doch, dass er von den grundlegenden wirtschaftlichen Zusammenhängen nicht viel versteht.“



Die Bäckerei von Thomas Engelhardt am Schützenplatz Loh ist die letzte in Lüdenscheid, die nicht zu einer größeren Kette gehört. Sie steht als ganz kleine Einheit für das, was dieser Tage geschieht, was bewältigt werden muss. Würde man ein Bild zeichnen, dann wäre auch diese Bäckerei der Prügelknabe, der es gerade von allen Seiten mit der groben Kelle bekommt.



Der Energie- und Stromsektor gehört auch dazu. Der große Ofen der Bäckerei wird mit Öl betrieben – rund das Doppelte des früheren Preises zahlt Engelhardt inzwischen fürs Öl. Wahrscheinlich ist es trotzdem eine Art Glücksfall, dass dieser Ofen eben nicht mit Gas betrieben wird. Gas allerdings braucht die Bäckerei auch – für Warmwasser und die Heizung, gerade im Winter nicht wenig. Dann kommt noch der Strom hinzu für die zwei kleinen Öfen, das Licht und die Spülmaschine. „Ich verbrauche immer dann viel Strom, wenn andere wenig Strom brauchen: nachts“, sagt Engelhardt, „Deshalb haben die Stadtwerke mich auch immer gerne als Kunden gehabt.“ Noch hat der Bäcker seinen gültigen Vertrag bei den Stadtwerken. Doch irgendwann wird dieser angepasst werden. Genauso wie beim Gas. Erst die Gasumlage im November, später dann die „Explosion im Januar“, wie es in dieser Woche Stadtwerke-Chef Volker Neumann bei einem Vortrag im Kulturhaus geäußert hatte.



„Unser Einsparpotenzial ist gering, wir können ja nicht einfach weniger backen“, sagt Engelhardt und blickt sorgenvoll auf das, was noch auf ihn und die Bäckerei zukommen wird. Gerade auch deshalb, weil ja schon viel auf ihn eingeprasselt ist. 96 Tonnen Mehl im Jahr werden am Schützenplatz für die Produktion benötigt. Fürs Mehl hat Engelhardt zum 1. September einen neuen Vertrag abgeschlossen für ein Jahr. Der feste Preis liegt nun 20 Cent über dem Preis, den er noch im August bezahlt hat. „Bei 100 Tonnen sind es im Jahr 20 000 Euro mehr fürs Mehl“, sagt Engelhardt.



Die BÄKO, der genossenschaftlich organisierte Fachgroßhandel für Bäckereien, spricht von 30 Prozent Aufschlag auf alle Rohstoffe. Für den Zucker wird Engelhardt auch einen neuen Vertrag abschließen müssen. Die Konditionen? 98 Cent statt wie bisher 55 Cent fürs Kilo. Auch da kommt bei 50 Kilogramm pro Woche einiges zusammen. Die Butter hat Anfang 2021 im Einkauf noch knapp vier Euro fürs Kilogramm gekostet, nun sind fast neun Euro. Bei 4000 Kilogramm Butter, die die Bäckerei im Jahr benötigt, liegt man bei den Mehrkosten im selben Bereich wie beim Mehl.



„Wenn die Inflation für den Kunden bei den Preisen bei sieben Prozent liegt, haben wir in der Produktion eine Inflation von 20 bis 25 Prozent – die müssten wir irgendwie weitergeben. Wir haben die Preise angehoben. Deutlich. Aber irgendwann ist Schluss, dann kann man das nicht mehr vermitteln.“



Engelhardt nennt als Beispiel ein 1000-Gramm-Mangbrot, das inzwischen 3,90 Euro und nicht mehr 3,50 Euro kostet. Die Kunden sind deshalb nicht scharenweise weggelaufen. Im Gegenteil. Die Nachfrage ist weiter gut. Die Bäckerei Engelhardt hat immer viele Stammkunden gehabt, die nicht einfach zum Discounter laufen. Noch ein Beispiel: Spekulatius. „Da sind Mehl, Eier, Butter und Zucker drin“, sagt er. „Wird das in Zukunft ein Luxusartikel? Im Weihnachtsgeschäft schlägt das noch einmal besonders zu Buche.“



Engelhardt: „Das Ende der Fahnenstange sehen wir noch nicht“

Die Proportionen, sie stimmen nicht mehr. Ein Schließen auf Zeit, wie es Robert Habeck ins Spiel gebracht hat? „Wenn ich schließe, laufen die Kosten für Miete und Personal weiter“, sagt Engelhardt. „Und selbst wenn der Staat mit seinen Hilfen für diese Kosten einspringen würde, dann hätte ich daneben noch keinen Euro verdient. Wie soll das gehen?“



Engelhardt hofft, dass sich die Dinge beruhigen. Dass sich die Preise einpendeln. Er könnte jammern, doch er sagt: „Ich habe es doch noch gut, hier ist alles auf sehr engem Raum zusammen. Was sollen die machen, die irgendwo drei schlechter gehende Filialen haben? Auch für sie bleiben die Personal- und Energiekosten in diesen Filialen. Wohl dem, der heute noch einen Puffer hat, von dem er zehren kann.“



Die Bäckerverbände im Rheinland und in Westfalen haben sich zuletzt mit einem Hilferuf an die Abgeordneten im Bundestag gewandt. Der Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks hat sich auch geäußert, setzt auf eine Strompreisbremse, Unternehmenshilfen, auf Entlastung beim CO2-Preis und weniger Steuern auf Gas. Engelhardt hat die Schreiben alle da. „Einen Abgeordneten habe ich bei mir noch nicht gesehen“, sagt er. Trotzdem helfen die Initiativen. Sie helfen, den Mut nicht zu verlieren, denn eines ist auch Engelhardt klar: „Das Ende der Fahnenstange sehen wir noch nicht.“ Er hält inne, dann sagt er: „Meine Existenz sehe ich im Moment noch nicht bedroht. Aber es nicht mehr ausgeschlossen, dass es einmal so kommt.“