Nationalballett zeigt "Giselle"

Lüdenscheid - Mag sein, es lag an der Witterung, vielleicht auch daran, dass das Moldawische Nationalballett vorweihnachtlicher Dauergast im Kulturhaus ist. Jedenfalls waren die Ränge am Freitagabend übersichtlich besetzt, als die rumänischen Tänzer mit „Giselle“ einen Klassiker unter den Balletten zeigten.

Tanzten sie im Vorjahr „Schwanensee“, so war's diesmal die fließende Musik Adolphe Adams mit all ihrer Leichtigkeit und doch auch mit der Verzweiflung der Protagonisten, die es mit tänzerischem Leben zu füllen galt. Jene Geschichte um die betrogene Giselle (Oleksandra Vorobiova), der Herzog Albert von Schlesien (Viktor Tomashek) eindeutige Avancen macht, wo er doch längst mit einer anderen liiert ist und Giselle in den Tod treibt.

Soweit der erste Akt in einer opulenten Kulisse mit fast schon überbordenden Kostümen. Nach der Pause dann die Wilis, die auf der Waldlichtung jeden Mann zu Tode tanzen, der sich ihnen nähert, allen voran Myrtha, die Königin der Wilis (Anastasia Homitcaia). Hier gehörte die Sympathie dem verschmähten Nebenbuhler Hilarion (Tudor Tudose) und seinem Todestanz.

War der erste Akt noch hier und da vor allem im Corps de Ballet von so manch unsicherer Körperspannung und bei den männlichen Tänzern von Nachlässigkeit geprägt, so steigerten sich die Tänzerinnen nach der Pause bis zum großartigen Grand Pas de deux der Giselle und des Albrecht. Stehende Ovationen waren am Ende der Vorstellung der verdiente Lohn für das Ensemble.