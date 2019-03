Stefan Danziger zu Gast im Kulturhaus

Lüdenscheid - Ein Berliner Tourguide eroberte am Donnerstagabend in der Garderobenhalle des Kulturhauses sein Publikum im Sturm. Stefan Danziger trat als vierter Kabarettist im Wettstreit um die „Lüdenscheider Lüsterklemme“ vor rund 110 Zuschauer, viele von ihnen mittlerweile Stammgäste. Und selten erlebt man einen Comedian, der so perfekt auf die Stadt, in der er auftritt, vorbereitet ist.

Belgier und Brügge, Aluminium und Zeppelin, die Stadt des Lichts – auf der Fahrt in die Bergstadt machte sich der Berliner schlau und konnte damit von der ersten Sekunde an trumpfen: „Ihr esst hier Potthucke? Das klingt nach Kannibalen, weil das Fleisch noch im Pott hockt!“

„Was machen Sie eigentlich tagsüber?“ hat Danziger sein Programm genannt in Anlehnung an die Frage, die ihm Berlin-Touristen oft und gerne stellen. Und so erzählte der Comedian von gelangweilten Teenager-Gruppen, von belgischen Gästen und alteingesessenen Berlinern.

Fast wie nebenbei erteilte der studierte und belesene Kabarettist Lehrstunden: „Das waren jetzt 500 Seiten Geschichtsbuch in drei Minuten!“ Berlin sei auf Sumpf gebaut, die Kurzversion des Mauerfalls, das Lebensziel im Ortsteil Wedding sei Leberzirrhose. Hätte schon Harald Juhnke gewusst.

Im Stakkato ging's durch die verschiedenen Auftrittsorte und deren Feste wie die Säubrennerkirmes in Wittlich oder das Kirschfest in Naumburg an der Saale. Der Sinn der Feste: Saufen! „Habt ihr hier auch so was?“ Klar, das Lüdenscheider Stadtfest.

Als Kind sei er mit den Eltern ins Moskau der 80er-Jahre gezogen, später wieder zurück nach Berlin. Eindrucksvoll fand Danziger nach verbalen Ausflügen in aller Herren Länder immer wieder zurück ins Programm. Rhythmisches Klatschen am Ende rief den Tourguide aus Berlin zu einer letzten Geschichte wieder auf die Bühne.

Im Mittelpunkt der Zugabe stand Harro Harring, 1798 in Wobbenbüll in Nordfriesland geboren und Berufsrevolutionär. Ein Mann, der auf dem Bredstedter Marktplatz am 23. Juli 1848 vergeblich versuchte, einen nordfriesischen Freistaat auszurufen. Der Kabarettist verabschiedete sich nach seinem Parforceritt durch die Geschichte mit den Worten: „Ich liebe solche Geschichten!"