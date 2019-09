Was macht dieser Mann eigentlich tagsüber?

Lüdenscheid - „Was machen Sie eigentlich tagsüber?“ Mit seinem Programm katapultierte sich Stefan Danziger im Frühjahr an die Spitze der Bewerber und gewann die Lüdenscheider Lüsterklemme.

Der Kabarettist brillierte mit seinem umfassenden Geschichtswissen und jenem über die regionalen Lüdenscheider Eigenheiten. Der junge Mann mit Schnurrbart, Schiebermütze und Holzfällerhemd, der einer Zille-Zeichnung entsprungen sein könnte, skizziert die Absurditäten in seiner Wahlheimat Berlin.

Geboren in der DDR, aufgewachsen in der Sowjetunion, nach der Wende kam er in den Westen und landete in Berlin-Wedding. Als Stadtführer erlernte er auf den Straßen Berlins seinen Stil und entdeckte seine Gabe, Menschen stundenlang mit deutsch-deutscher Geschichte zu unterhalten.

Am 11. Oktober (20.30 Uhr) spielt Danziger sein Programm erneut. An diesem Abend wird die Lüsterklemme 2019 – der Kleinkunstpreis der Sparkasse – verliehen. Karten gibt’s schon an der Theaterkasse.