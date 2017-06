Aus "Stay or go" wird "Home"

Lüdenscheid - Das Projekt nimmt Formen an, aus dem Arbeitstitel „Stay or go“ ist inzwischen „Home“ geworden, der dazugehörige Internetauftritt ist in Arbeit: Auf ihm können sich alle Lüdenscheider Teenager schon mal ein Bild davon machen, was sie in den nächsten Wochen und Monaten erwartet. Der entsprechende Anmeldemodus wird noch ergänzt.

Geplant ist, dass sich die Teilnehmer der Workshops ihre „Eintrittskarte“ mit einem selbstgemachten Bild erarbeiten. Sie sollen ihren Lieblingsplatz in Lüdenscheid fotografieren und auf der Seite hochladen. Alle Selfies werden am Ende im kommenden Jubiläumsjahr ausgestellt, den einfallsreichsten Fotografen ist ein Platz im gewünschten Workshop sicher.

Die Workshops

Tlako Mokgadi bietet „Gitarre total!“ am 23./24. August mit maximal 15 Teilnehmern. Das Seminar macht das Erlernen des Gitarrenspiels verständlich. Das Motto lautet: Verstehen, nicht auswendig lernen. Lernort sind die Museen der Stadt an der Sauerfelder Straße.

Robin Brunsmeier hat seinen Workshop „Der Rapper in dir“ genannt. Das Seminar findet am 27. und 28. Juli mit maximal zehn Teilnehmern statt. Zusammen mit Binyo werden während des Workshops eigene Textzeilen entstehen, viele Beats gehört und vielleicht sogar ein paar Hits geschrieben, ebenfalls in den Museen.

Der Musiker Klaus Sonnabend lädt unter dem Titel „Rock deinem Song im Tonstudio“ für den 18. und 19. Juli 12 Teilnehmer in die Music-Store-Musikschule ein: „Wir zeigen euch, wie man Songs schreibt und an die Textideen kommt. Gemeinsam spielen wir dann im Studio den Song ein.“

Video

Ingo Starink zeigt unter dem Titel „Get your clip! – Dreh dein Musikvideo“ ebenfalls am 18. und 19. Juli mit sechs Teilnehmern in der Music-Store-Musikschule, wie ein kreatives Drehbuch entsteht. Im Anschluss wird gemeinsam geschnitten.

Fotografie

Steffen Schulte-Lippern hat seinen Workshop am 24. und 25. Oktober schlicht „Heimat“ genannt. Wie sehen Jugendliche ihre Heimat? Was bedeutet Heimat für sie? Wer oder was ist Heimat? Lernort ist das Studio Steve.

Tom Groll und Kuno Seltmann zeigen unter „Flash Back – Projezier dir deine Stadt“ an diesem Wochenende – einfach vorbeikommen – und am 15. und 16. Juli Experiemente mit Foto und Film, digital und analog. Ort ist das Studio Tom Groll an der Breslauer Straße, Beginn am Samstag um 11 Uhr.

Graffiti

Der Künstler Yves Thomé zeigt bei „spray your homefeeling“ am 15./16. Juli und 22./23. Juli zehn Teilnehmern den Umgang mit der Sprühdose. Die Teenager werden Teil eines Gesamtbildes, welches an einer großen Wandfläche in Lüdenscheid entsteht. Orte sind die Museen und die Schützenhalle Loh.

Theater

Susanne Diebel lehrt unter dem Titel „Stadt, Land, Fluss, Heimat“ vom 23. bis 27. Oktober Improvisationstheater. An den Workshopstagen wird sich die Gruppe mit den Methoden und Mitteln des Improtheaters mit dem Begriff „Heimat“ auseinadersetzen. Die spielerische Auseinandersetzung erlaubt, ungewohnte Haltungen einzunehmen und „weiter zu spinnen“. Der Theaterworkshop findet in der Alten Schule an der Altenaer Straße statt.

Murat Isboga lehrt ebenfalls Improvisationstheater unter dem Begriff „Heimat!?“ am 4. und 5. August sowie am 27. und 28. Oktober. Auf spielerische Art und Weise werden verschiedene Formen des Improvisationstheaters ausprobiert: „Als Bonus und Höhepunkt werden wir sogar vor einem Publikum auf der Bühne stehen.“

Tanz

Manuela Klüttermann bereitet mit den Teilnehmern ihres Workshops einen Flashmop vor – „Our City Moves – Meine bewegte Stadt“. Das Projekt am 16./17. und 23. September hat Platz für maximal 35 Teilnehmer und soll Jugendlichen eine Möglichkeit geben, sich im Team zu erproben, miteinander zu kommunizieren und gemeinsam etwas auf die Beine zu stellen. Lernort ist die Ballettschule Klüttermann.

Poetry Slam

„Sprich Dich aus“ sagt der Slammer Marian Heuser am 10./11. November. Ob gelungene Wortakrobatik oder ergreifende Lyrik, witzige Prosa oder kritischer HipHop – der Workshop in den Museen vermittelt das Phänomen Poetry Slam und bringt Texte live auf die Bühne.

Mit Trickfilm und Urban Art beschäftigt sich Christina Appelt in „Spiel die Stadt! Werde Street-Art-Aktivist“. Das Datum: 16./17. September. Die Stadt dient als Spielfläche für Ideen. Mitten drin produzieren die Teilnehmer einen Trickfilm. „Stop and Motion“ heißt die Technik. Treffpunkt ist das Jugendkulturbüro.

Dagmar Lippok sagt „My home is my Castle“ und baut am 16./17. August mit maximal zehn Teilnehmern futuristische Skulpturen und Modelle, in denen man wohnen kann: Häuser in Bäumen, Straßen, Wolken und andere utopische Objekte: „In der Performance setzen wir den Körper ein und bewegen uns mit und in den Skulpturen.“ Ort ist der Museumsgarten.

Literatur

Das Datum für den Workshop mit der Stadtschreiberin Lisa Kaufmann steht noch nicht fest. „heimschreiben“ heißt der Schwerpunkt: „Was ist Heimat? Der Ort, an dem du geboren wurdest? Das, was dir vertraut ist? Oder ist Heimat vielleicht, was du draus machst?

Das gesamte Projekt „Home“ endet mit einer Ausstellung im nächsten Jahr, bei der die Teilnehmer die Ergebnisse ihrer Workshops vorstellen werden. Die Teilnahme an allen Workshops ist kostenlos. Finanziert wird das Projekt durch Landesmittel.