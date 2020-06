Mit dieser Maßnahme soll der Stau-Wahnsinn am Bräucken bekämpft werden

Ein Gebäude soll dafür abgerissen werden

Das Grundstück des ehemaligen Vereinsheims (rechts) soll nach dem Abriss des Gebäudes genutzt werden, um eine weitere Fahrspur am Bräuckenkreuz zu schaffen.

Lüdenscheid – Besonders zu den Stoßzeiten am Nachmittag und morgens staut sich der Verkehr am Bräuckenkreuz enorm – sowohl an der Herscheider Landstraße als auch von der Hochstraße aus kommend. Dagegen soll etwas getan werden.