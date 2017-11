Tempo 102 statt 50: Raserin tappt in die Radarfalle

Lüdenscheid - Das war sportlich: Der Polizei ist am Donnerstagabend in Lüdenscheid eine Raserin in die Blitzfalle getappt. Sie war doppelt so schnell wie erlaubt.

Die Fahrerin wurde auf der Lösenbacher Landstraße zwischen Brügge und dem Abzweig Mozartstraße mit 102 Kilometern pro Stunde gemessen. Erlaubt waren nur 50. Damit nicht genug: Die Lüdenscheiderin war nach Polizeiangaben so schnell, dass sie auf dem Mittelstreifen fuhr - und das bei regennasser Fahrbahn. Auf die Frau kommen für ihre abenteuerliche Fahrt auf der Ideallinie 200 Euro Strafe, zwei Punkte in Flensburg und ein Monat Fahrverbot zu. Insgesamt blitzte die Polizei des Märkischen Kreises am Donnerstag an vier Messstellen in Lüdenscheid und Meinerzhagen. Von 1291 gemessen Autos fuhren 69 zu schnell.