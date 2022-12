Positive Entwicklung: Lüdenscheider zahlen fürs Abwasser deutlich weniger

Von: Kerstin Zacharias

Währen der Trinkwasser-Preis in Lüdenscheid seit vier Jahren stabil ist, sind die Entgelte fürs Abwasser deutlich gesunken. © dpa

In Zeiten voller Preissteigerungen gibt es vom Statistischen Landesamt IT.NRW jetzt auch gute Nachrichten: Während der Trinkwasserpreis im Vergleich zu 2012 leicht gestiegen ist, zahlen die Lüdenscheider fürs Abwasser deutlich weniger als noch vor zehn Jahren.

Lüdenscheid - Die gestiegenen Preise, die den Menschen derzeit in allen Bereichen begegnen, machen auch vor dem Trinkwasser sowie den Abwasser-Gebühren nicht halt. NRW-weit war das Trinkwasser in diesem Jahr durchschnittlich um vier Cent/Kubikmeter, das Abwasser um 21 Cent/Kubikmeter teurer als noch vor zehn Jahren. Erfreulich für Lüdenscheid: Während der Trinkwasserpreis seit 2012 leicht gestiegen ist, zahlen die Bergstädter beim Abwasserentgelt deutlich weniger als noch vor zehn Jahren.

Verbrauchsabhängiges Trinkwasser

Wie aus der jüngsten Statistik von Information und Technik NRW als Statistisches Landesamt hervorgeht, beliefen sich die verbrauchsabhängigen Kosten für Trinkwasser in Lüdenscheid zum 1. Januar 2022 auf 1,69 Euro/Kubikmeter – und damit auf 21 Cent mehr als noch vor zehn Jahren. Damals kostete der Kubikmeter Trinkwasser noch 1,48 Euro (plus 14,2 Prozent). Seitdem hat es allerdings nur zwei Preiserhöhungen gegeben: Im Jahr 2017 stieg der Preis auf 1,54 Euro/Kubikmeter, in 2019 dann auf 1,69 Euro. Somit ist das Trinkwasser-Entgelt seit vier Jahren stabil. Zum Vergleich: In NRW mussten fürs Trinkwasser im Durchschnitt 1,66 Euro/Kubikmeter gezahlt werden (plus 2,5 Prozent zu 2012), im Märkischen Kreis durchschnittlich 1,68 Euro (minus 28,5 Prozent).



Kostenentwicklung beim Abwasser

Erfreulich ist zudem die Entwicklung bei den Abwasserentgelten in Lüdenscheid: Zahlten die Lüdenscheider Verbraucher vor zehn Jahren noch 4,35 Euro/Kubikmeter ist der Preis seither deutlich gesunken. Derzeit werden 2,94 Euro/Kubikmeter fällig – und damit 1,41 Euro weniger (minus 32,4 Prozent) als noch in 2012. Zwischenzeitlich lagen die Kosten fürs Abwasser sogar noch niedriger: Im Jahr 2018 zahlten die Verbraucher 2,84 Euro/Kubikmeter.



Zum Vergleich: NRW-weit waren für Abwasser im Schnitt 2,77 Euro zu entrichten (plus 8,2 Prozent im Vergleich zu 2012), im Kreis waren es 2,98 Euro – und damit 0,73 Euro weniger als 2012 (minus 19,7 Prozent).



Preisspanne beim Trinkwasser

Wie aus dem Zahlenwerk des statistischen Landesamtes weiter hervorgeht, reichte die Preisspanne je Kubikmeter Trinkwasser Anfang dieses Jahres von 0,65 Euro in der Gemeinde Legden bis 3,22 Euro in der Stadt Solingen. In den Kommunen des Märkischen Kreises reicht die Spanne beim Trinkwasser von 1,42 Euro in Iserlohn bis 2,20 Euro in Balve. Für Abwasser zahlten die Haushalte in NRW zwischen 1,26 (Gemeinde Reken) und 5,87 Euro (Stadt Monschau). Im Märkischen Kreis zahlten die Bürger 2,56 Euro in Hemer und 3,98 Euro in Nachrodt-Wiblingwerde.



Preisspanne beim Abwasser

Im Vergleich zu 2012 stiegen die Kosten für Trinkwasser am stärksten in Höxter (plus 155,6 Prozent), den stärksten Rückgang gab es in Legden (minus 59,1 Prozent). Im Märkischen Kreis verzeichnet die Stadt Balve beim Trinkwasser die höchste Steigerung im Vergleich zu 2012 (plus 46,7 Prozent), die höchste Preisabnahme gab es in Iserlohn (minus 29,4 Prozent). Die Abwasserkosten sanken im selben Zeitraum in Radevormwald (minus 59,5 Prozent) am stärksten, während es die größte Zunahme in Haltern am See (plus 131,5 Prozent) gab. Im Märkischen Kreis gab es im genannten Zeitraum in Balve die höchste Steigerung (plus 118,5 Prozent), die höchste Senkung verzeichnet die Stadt Lüdenscheid mit minus 32,4 Prozent.



Entwicklung in Schalksmühle

In der Volmegemeinde lag der Preis fürs Trinkwasser zuletzt bei 1,69 Euro/Kubikmeter – und war damit 51 Cent günstiger als noch vor zehn Jahren: Damals zahlten die Verbraucher 2,20 Euro (minus 23,2 Prozent). Wie aus dem Zahlenwerk hervorgeht, hatte es die erste Preissenkung in 2017 gegeben: auf 1,54 Euro/Kubikmeter. Die letzte Preisanpassung gab es dann in 2019.



Weniger als noch vor zehn Jahren zahlen die Schalksmühler auch bei den Abwasser-Entgelten: Wurden in 2012 noch 2,71 Euro/Kubikmeter berechnet, sind es aktuell 2,60 – und damit elf Cent weniger (minus 4,1 Prozent). Zwischenzeitlich lag die Gebühr sogar noch höher: In 2020 mussten 3,32 Euro bezahlt werden, während der Tiefstpreis bei 2,49 Euro im Jahr 2013 lag.