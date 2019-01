Startblock rockt für die Spielmäuse

Benefizkonzert

+ © Othlinghaus Startblock rockte den Friseursalon am Graf-Engelbert-Platz. © Othlinghaus

Lüdenscheid – Ein Rockkonzert im Friseursalon: Bei GEP Yves Bubert am Graf-Engelbert-Platz spielte am Samstag die Rock-Combo Startblock aus Plettenberg auf. Darüber hinaus war zwischen den beiden umfangreichen Sets der Lüdenscheider Musiker und Schulleiter des Zeppelin-Gymnasiums, Stefan Wagemeyer, zu sehen und hören. Der Eintritt zum Konzert war frei, wobei alle Spenden sowie die Einnahmen aus Getränken und Speisen den Spielmäusen, einem gemeinnützigen Verein zur Betreuung von Kleinkindern in Lüdenscheid, zugute kam.