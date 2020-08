Zu gefährlich: Veranstalter im MK sagen Konzert ab

Lüdenscheid - Das geplante Konzert der Plettenberger Rockband Startblock am Freitagabend am Mamanuca-Strand auf dem Bahnhofsgelände findet nicht statt. Der Grund: Die angesagten Gewitter und Regenfälle.

Die Bergstadtbrüder sagen ab: "Schweren Herzens müssen wir Euch mitteilen, dass das für heute Abend angekündigte Konzert mit Startblock und Sebastian Wagemeyer leider nicht stattfinden kann. Die aktuellen Wettervorhersagen haben uns und allen Beteiligten leider keine große Wahl gelassen."

Das Risiko, wetterbedingt nicht mit dem Aufbau fertig zu werden, das Konzert spontan bei Einlass absagen oder sogar während des Konzertbetriebes abbrechen zu müssen, sei zu groß, heißt es in den sozialen Medien.

Das Konzert wird allerdings nur aufgeschoben: "Wir werden das Konzert nicht komplett canceln und den Termin am kommenden Freitag, 21. August, nachholen. Bereits erworbene Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit. Für alle Ticketkäufer, denen der Termin in der kommenden Woche so gar nicht passt, gilt: Ihr bekommet Euer Eintrittsgeld komplett erstattet! Bitte meldet Euch in diesem Fall direkt auf der Mamanuca- Info-Hotline (0174 577 17 38).

Nichts desto Trotz wird der Barbetrieb ab 18 Uhr normal öffnen.