Wetterdienst gibt Warnungen für MK heraus - Warnstufe Rot möglich

Märkischer Kreis - Der Deutsche Wetterdienst hat am Nachmittag eine Wetterwarnung für den südlichen Teil des Märkischen Kreises herausgegeben - vor starkem Gewitter. Eine zweite Warnung gilt erst am Montag.

Die amtliche Warnung vor starkem Gewitter wurde am Sonntagnachmittag kurzfristig herausgegeben. Sie gilt zunächst bis 18 Uhr. Die private Unwetterzentrale hat für den Abend und die Nacht eine Vorwarnung veröffentlicht - Warnstufe Rot möglich.

Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) treten bis 18 Uhr Gewitter auf. Dabei gibt es Starkregen mit Niederschlagsmengen bis 25 l/m² pro Stunde sowie kleinkörnigen Hagel.

Örtlich kann es Blitzschlag geben. Der DWD warnt: Bei Blitzschlag besteht Lebensgefahr! Während des Platzregens sind kurzzeitig Verkehrsbehinderungen möglich. Erste Starkregenereignisse wurden am frühen Nachmittag von den Fußballplätzen im Märkischen Kreis gemeldet, unter anderem in Halver.

+ Starkregen auf der Schwenker Friedrichshöhe © Meyrich Eine weitere Wetterwarnung gilt für den gesamten Märkischen Kreis ab Montag, 26. August, von 11 bis 19 Uhr. Bis zu einer Höhe von 400 Metern wird eine starke Wärmebelastung erwartet. Bereits am Sonntag wurde um 14.20 Uhr an der Wetterstation auf dem Staberg eine Temperatur von 30,1 Grad Celsius gemessen.

Laut DWD wird die Hitze alte und pflegebedürftige Menschen extrem belasten.

Zwei Warnstufen bei Hitze

Beim DWD gibt es zwei Hitze-Warnstufen: Eine Warnung vor einer starken Wärmebelastung wie am Montag für den Märkischen Kreis wird dann heraus gegeben, wenn die Gefühlte Temperatur am frühen Nachmittag bei etwa 32°C oder darüber liegt.

Aufgrund eines Akklimatisationseffektes kann dieser Schwellenwert bei frühen Hitzewellen etwas niedriger und im Hochsommer etwas höher liegen. Im Fall einer Warnung wird prognostiziert, dass dieser Schwellenwert an mindestens zwei Tagen in Folge überschritten wird. Überschreitet die Gefühlte Temperatur am frühen Nachmittag einen Wert von 38°C, so wird vor einer extremen Wärmebelastung gewarnt.

Wegen der Hitzewarnung gibt der DWD folgende Tipps:

1. Meiden Sie die Hitze! Gehen Sie nicht in die direkte Sonne! Gehen Sie nicht in der heißesten Zeit (nachmittags) nach draußen! Verschieben Sie körperliche Aktivität im Freien auf die frühen Morgenstunden!

2. Halten Sie Ihre Wohnung kühl! Lüften Sie nur dann, wenn es draußen kühler ist als drinnen! Vermeiden Sie tagsüber direkte Sonneneinstrahlung!

3. Halten Sie Ihren Körper kühl Achten Sie auf ausreichende Flüssigkeits- und Elektrolytzufuhr. Tragen Sie luftige, helle Kleidung und eine Kopfbedeckung! Nehmen Sie eine kühle Dusche oder ein kühles Bad! Trinken Sie ausreichend und regelmäßig!