Starker Laubfall: Wann die Nachbarn in Lüdenscheid aktiv werden müssen

+ © Privat Das Laub muss von Straßen und Gehwegen beseitigt werden. © Privat

Schon früh hat die sommerliche Trockenheit in diesem Jahr den Herbstbeginn eingeläutet. Zumindest wenn es um fallendes Laub geht, das Grundstücksbesitzer in eine unliebsame Pflicht nimmt.

Lüdenscheid – „Die Stadt Lüdenscheid überträgt in ihrer Satzung die Reinigungspflicht der angrenzenden Gehwege auf die Grundstücksbesitzer“, erklärt Christoph Schubert, Bereichsleiter Reinigung und Winterdienst beim STL, „das gilt für Herbstlaub genauso wie für Schnee.“



Generell sollte demnach eine „außergewöhnliche Verunreinigung“ stets sofort beseitigt werden. „Was genau nun ,außergewöhnlich‘ bedeutet, müssen die Grundstücksbesitzer selbst beurteilen – und sich dafür im Schadensfall rechtfertigen. Ein paar Blätter sind es sicherlich nicht, starker Laubfall wird hingegen explizit in der Satzung aufgeführt“, sagt Schubert. Zudem handelt laut Straßenreinigungssatzung jeder ordnungswidrig, der „vorsätzlich oder fahrlässig seinen Reinigungspflichten nicht nachkommt“.



Um das zu vermeiden, bieten die sogenannten Reinigungsklassen Orientierung, welche die Straßen Lüdenscheids in insgesamt neun Stufen unterteilen und nach denen sich auch der Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetrieb (STL) richtet. Die Häufigkeiten variieren für Grundstückseigentümer demnach zwischen zweimal pro Woche und einmal alle 14 Tage. In welche Reinigungsklasse eine Straße gehört, kann über die STL-Webseite (www.stl-luedenscheid.de, unter „Aufträge & Service“) herausgefunden werden.

Übrigens: „Viele Eigentümer übertragen die Reinigungspflicht per Mietvertrag an die Mieter oder bestellen einen professionellen Reinigungsdienst“, sagt Schubert. Er empfiehlt, sich im Zweifelsfall beim Vermieter über die jeweils geltende Regelung zu informieren.



Eine Bitte hat der STL-Bereichsleiter noch: „Das Laub sollte nicht auf die Straße oder in die Gosse gefegt werden, wie wir es leider häufiger sehen. Dort gefährdet es den Verkehr oder sorgt für verstopfte Gullys.“ Stattdessen sollte das pflichtbewusst aufgesammelte Laub dann auch ordnungsgemäß über die Biotonne entsorgt werden. Restmüll- oder die Papiertonne sind hingegen ebenfalls tabu.



Andere Devise im eigenen Garten

Im eigenen Garten sollte die Devise eine andere sein, raten die Naturschützer vom Nabu: „Laub ist ein natürlicher Winterschutz für die Flora und Fauna. Im Garten sollten wir es daher am besten liegenlassen, beispielsweise in Form eines Laubhaufens in einer Gartenecke.“

Dies biete gleich mehrere Vorteile: Für Igel, Insekten und andere Tiere sei ein Laubhaufen der ideale Unterschlupf während der kalten Wintermonate. Zudem werde das Laub mit steigenden Temperaturen im Frühjahr von „tausenden Lebewesen abgebaut und in wertvollen Humus umgewandelt“. Die Nährstoffe bleiben damit im Garten. Dies könne auch gezielt in Form eine Komposthaufens geschehen, um den Naturdünger später eigenhändig zu verteilen.

Die Werkzeuge der Wahl sollten dabei, egal ob auf dem Gehweg oder im eigenen Garten, Besen und Rechen sein. „Die ökologischen Schäden, die motorisierte Laubsauger anrichten, die durch die Gärten mit der Lautstärke eines Presslufthammers rattern, sind enorm: Millionenfach werden Kleinstlebewesen zusammen mit dem Laub aufgesaugt und zerstückelt“, heißt es dazu vonseiten des Nabu.