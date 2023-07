„Starke Bestandseinbrüche“: Schmetterlings-Experte warnt vor Auswirkungen des Klimawandels

Prof. Dr. Stefan Brunzel im Interview

+ © Dpa Das Tagpfauenauge – „einer unserer häufigsten und buntesten Schmetterlinge“, wie Prof. Dr. Stefan Brunzel sagt – wird seltener, da seine schwarzen Raupen die teilweise sehr hohen Temperaturen nicht ertragen und überhitzen. © Dpa

Die Temperaturen steigen, der Regen fehlt, die Wälder sterben. Die Auswirkungen des Klimawandels sind bereits jetzt in der Region deutlich zu spüren. Dass es aber nicht nur Verlierer, sondern durchaus auch Gewinner gibt, die sich bei den neuen Bedingungen in Lüdenscheid und Umgebung wohl fühlen, weiß Prof. Dr. Stefan Brunzel.

Lüdenscheid – Der ehemalige Lüdenscheider ist seit 2016 Professor an der FH Erfurt und arbeitet dort im Fachgebiet Biologische Vielfalt und Artenschutz. Brunzel ist außerdem Experte für Tagfalter und leitet am Sonntag, 23. Juli, erneut die traditionelle Exkursion der Naturwissenschaftlichen Vereinigung Lüdenscheid im Naturschutzgebiet Stilleking unter dem Motto „Schmetterlinge, die farbigen Begleiter des Sommers“. Mit LN-Redakteurin Carolina Ludwig sprach der Experte im Vorfeld über die Tagfalter in der Region und die Auswirkungen des Klimawandels auf die schönen Insekten.

Herr Brunzel, wie geht es denn den Tagfaltern im Sauerland?

Den einen besser, den anderen schlechter.

Das heißt, es gibt welche, die sich ganz gut an die Gegebenheiten anpassen können?

Wir unterteilen mittlerweile in sogenannte Klimagewinner, Klimaverlierer. Bei allen Arten, das betrifft nicht nur Tagfalter. Es gibt welche, die profitieren davon. Grundsätzlich würde man ja annehmen, Tagfalter sind ektotherme Organismen, also wechselwarme, die von der Umgebungstemperatur in ihrer Aktivität abhängen, deshalb brauchen sie Sonneneinstrahlung, deshalb brauchen sie höhere Temperaturen. Deshalb ist es klar, dass sie grundsätzlich erst mal profitieren sollten. Das trifft auch auf einige Arten zu, andere Arten sind aber angepasst an kühlere Klimate. Und gerade im Sauerland, in den Hochlagen gibt es da welche, die leiden jetzt extrem, das beobachten wir aber auch deutschlandweit.

Welche Arten sind das?

Ich habe meine Doktorarbeit zum Beispiel über den Hochmoor-Perlmutterfalter geschrieben, eine Art, die in den Mooren des Ebbegebirges und der Nümmert vorkam. 2012 sind die dort schon ausgestorben. Die gibt es in Nordrhein-Westfalen überhaupt nur noch an einer Stelle, obwohl sie früher in den Mooren Nordrhein-Westfalens relativ weit verbreitet waren. Das ist ganz klar dem Klimawandel zuzuschreiben.

Das Problem dabei ist dann, dass die Flächen zu trocken oder zu warm werden?

Das ist tatsächlich schwierig und da wird gerade auch noch sehr viel geforscht. Erst mal sind ein Problem grundsätzlich die Effekte vom Klimawandel, von weiterer Landnutzungsintensivierung, also sprich Ausbringung von Pestiziden, Lebensraumdegradation durch eine Landnutzung, die nicht nachhaltig ist. Wenn man dann bei den klimatischen Ursachen schaut, wissen wir immer noch nicht so ganz genau, woran es eigentlich liegt. Es könnte zum Beispiel sein, dass der Lebensraum zu trocken wird und diesem Hochmoor-Perlmutterfalter die Fraßpflanze wegtrocknet. Die andere Möglichkeit ist: Viele dieser Arten haben es ganz gerne, Ruhe zu haben unter einer größeren Schneedecke über den ganzen Winter. Jetzt haben wir aber keine Schneedecke mehr und dann ist das ein bisschen so wie die Fledermäuse im Stollen, die bei höheren Temperaturen aufwachen, Energie verpulvern und dann am Ende sterben. Eine dritte Möglichkeit ist, dass es den Stadien, zum Beispiel Eiern oder Raupen in dem Lebensraum zu warm wird. Wenn wir 35, 36 Grad haben, dann haben wir in einem Moor oder auch in anderen Lebensräumen auf dem Boden Temperaturen die unter Umständen an die 38, 39, 40 Grad gehen und dann fängt langsam an, das Eiweiß auszuflocken. Punkt. Dann sterben die. So was gibt‘s auch.

Gibt es denn welche, die auch davon profitieren, die auf einmal froh sind über diese trockenen Flächen oder deutlich wärmeres Wetter? Ich meine, in Plettenberg wurde mal die Raupe eines Totenkopfschwärmers gesichtet.

Ich habe sehr lange im Sauerland entlang von Transekten – das ist eine bestimmte Methode des Monitorings – Tagfalter gezählt und sagen wir mal Anfang der 90er hatten wir ungefähr 30 Arten. Es war artenarm im Sauerland, weil es sehr viel geregnet hat. Wir haben in Deutschland 186 Tagfalterarten und davon kamen so um die 30 im Sauerland vor. Und dann ist es tatsächlich über einige Jahre gestiegen, bis in die 2015er-Jahre, da waren es dann 38, 39, 40 Arten. Das sind Arten gewesen, die sehr mobil sind oder zum Beispiel wie dieser Totenkopfschwärmer eher submediterrane Klimate bewohnen. Dafür gibt es einige Beispiele. Und seitdem wird es eher wieder weniger oder stagniert.

+ Prof. Dr. Stefan Brunzel bei einer Schmetterlingsexkursion am Stilleking. © Utsch

Das müssen Arten sein, die ihre Futterpflanzen dann auch hier vorfinden. Es nützt nichts, wenn es auf einmal vom Klima passt, aber eine bestimmte Futterpflanze, die ein Falter in Spanien braucht, es hier noch nicht gibt. Deshalb klappt das in vielen Fällen nicht. In Summe verlieren wir wohl eher Arten, als dass wir dazugewinnen.

Kann man etwas dazu sagen, ob das in dieser Region schlimmer ist als im Rest von Deutschland, durch die großen Borkenkäferflächen und den Waldverlust?

Nein, eher ist es so, dass biologische Vielfalt insgesamt und die Waldarten von diesen Sachen eher profitieren. Das liegt einfach daran, dass Fichtenforste als Monokultur recht artenfeindlich waren. Insofern ist es für alle Arten, die den dunklen Wald meiden, weil es ihnen zu kalt ist, zu monoton, erst mal eine Lebensraumbereicherung. Da wächst jetzt irgendwas hoch von Natur aus, auf den Schlagfluren stellen sich Fingerhut, Weidenröschen, Pioniergehölze wie Birke, Sal-Weide, Holunder, Brombeeren ein, also es wird artenreich. Das ist für Tagfalter sicherlich – und nicht nur für Tagfalter, für die meisten Insekten – erst mal sehr gut. Für biologische Vielfalt ist das eher kein Problem, sondern eher was Positives.

Das klingt ja erst mal gar nicht so schlecht. Kann man denn trotzdem noch was als Privatperson tun, im eigenen Garten oder irgendetwas, um mehr Schmetterlingen einen Raum zu bieten?

Kann man machen. Ich würde auch gleich noch mal was zu den negativen Konsequenzen sagen, weil es die ja auch gibt. Aber man kann im Privatgarten sicherlich was machen. Speziell für Tagfalter kann man sich bemühen, zum Beispiel den Rasen nur ein, zweimal im Jahr zu mähen. Und dazwischen einfach das Gras und die Blütenpflanzen wachsen zu lassen. Wenn da dann Ackerwitwenblume drin steht oder Wiesenflockenblume und Disteln, so was in der Art, ist das für viele Arten attraktiv.

Und an Futterpflanzen ist es schlichtweg so, dass viele unserer Arten, die bunteren und eher häufigeren wie Tagpfauenauge, Kleiner Fuchs, Admiral, an Brennnesseln gebunden sind. Wenn man in seinem Garten irgendwo Brennnesseln stehen lässt, dann haben die was davon. Gerne auch halbschattig. Weil wir jetzt tatsächlich – und da kann ich vielleicht noch mal was Negatives sagen – eher das Problem haben, dass es für viele unserer Arten zu warm wird. Das Tagpfauenauge zum Beispiel hat schwarze Raupen, denen wird es einfach zu heiß. Wenn wir eine Lufttemperatur von 35, 36 Grad haben und dann in irgendeiner Ecke vor der Hauswand oder in einer anderen Situation dann noch ein paar Grad drauf kommen, dann sterben die Raupen einfach aufgrund von Überhitzung. Das Tagpfauenauge geht gerade steil nach unten und das sind klimatische Ursachen.

+ Wenn Futterpflanzen wie Brennnesseln vertrocknen, leidet auch der „Kleine Fuchs“. © Michael Reichel dpa/lth

Viele der graslandbewohnenden Arten, das sind bei uns sehr viele Tagfalter, sind auch mit ihrem Grasland vertrocknet. Die ganzen Wiesen sind vertrocknet und damit auch die Futterpflanzen. Wir haben da ganz starke Bestandseinbrüche. Wenn ich also was machen will, in meinem Garten, dann: artenreiche Wiese, nur zwei Mal mähen und auch irgendwo an bestimmten Ecken vielleicht für eine gewisse Beschattung sorgen.

Wenn die Bestände so nach unten gehen – gerade bei Faltern, die hier immer schon heimisch waren – hat das bestimmte, konkrete Auswirkungen, wenn diese Insekten fehlen?

Das ist immer im Einzelfall schwer nachzuweisen. Wir wissen, wir haben einen starken Insekten- auch Biomasserückgang und wenn man sich jetzt mal vorstellt, das Tagpfauenauge oder der Kleine Fuchs, das waren in meiner Jugend mit Abstand die häufigsten Tagfalter. Wenn diese Menge an Biomasse fehlt, dann kann man sich auch vorstellen, dass das nicht ohne Weiteres kompensiert werden kann. Grundsätzlich gibt es noch andere Arten, auf die Vögel ausweichen können, und wie gesagt, es ist auch schwer, nachzuweisen. Aber gerade bei solchen häufigen Arten – wenn die weg sind, dann fehlt ein großer Teil der Biomasse. Und das wird sich irgendwo bei denen niederschlagen, die sie fressen.

Gibt es etwas, was zum Beispiel auch Kommunen tun können?

Es hilft grundsätzlich alles, was Klimawandelauswirkungen mindert. Und das ist natürlich jetzt eine ganze Menge von Maßnahmen. Jede Art von Fließgewässerrenaturierung ist gut, weil es das Abflussgeschehen mäßigt. Das Wasser bleibt länger in der Landschaft, und die Hochwasser werden nicht so schlimm. Jede Art von Galerie und Auwald an einem Fließgewässer ist gut. Jede Art von Entsiegelung von Flächen hilft. Also alle Asphaltdecken in Verbundpflaster oder irgendwelche wassergebundenen Decken umwandeln, hilft extrem. In Städten hilft auf jeden Fall klimaresiliente Bäume oder Sträucher zu pflanzen. Kühlungseffekt. Ganz wichtig. Alles zu entsiegeln was geht, Rasenflächen helfen. Und in der freien Landschaft, da würde es tatsächlich helfen, wenn wir im Landwirtschaftssektor intensive Ackernutzung in extensivere Grünlandnutzung umwandeln. Wir hätten Kohlenstoffspeicherung, bessere Wasserspeicherung, Aufbau von Humusdecken. Die ganze Grünlandintensivierung für Tierproduktion, Grassilage, siebenschnittige Wiesen, das ist eine Katastrophe. Auf diesen Wiesen gibt es überhaupt nichts mehr an Viechern. Weniger düngen, zweimal im Jahr mähen, artenreiche Wiesen würde extrem viel helfen. Also ein Riesenhaufen von Maßnahmen – sind alle bekannt.

Wie realistisch schätzen Sie das ein, dass das auch umgesetzt wird? Man müsste ja auch viel Geld dafür in die Hand nehmen.

Das mit dem Geld ist ja auch immer eine Frage der Perspektive, ich meine, wir sehen ja jetzt, was die Folgen kosten. Die Kosten entstehen aber nicht auf betriebswirtschaftlicher Ebene oder auf der Ebene einer Kommune oder eines Staates, die entstehen global. Wir haben volkswirtschaftlich gesprochen immer nur davon gelebt, dass wir diese Kosten externalisiert haben. Wir haben sie aus den Bilanzen rausgenommen. Die Ahr-Katastrophe – ich weiß nicht, wie viele Millionen Versicherungssumme das waren. Was für ein Wahnsinn. Was glauben Sie, was Sie dafür machen könnten? Die Frage ist nur, wie kommt dieses Geld dort an, wo es die Landnutzerin, der Landnutzer braucht? Wir müssen dahin kommen, dass wir Biodiversitätsleistungen, Ökosystemleistungen, direkt bezahlen, in irgendeiner Form, sozusagen ökonomisch gesprochen solche „incentives“ („Anregungen“, Anm. d. Red.) schaffen, indem wir Leute dafür belohnen, dass sie ihre Wiese nicht düngen und sie kriegen eine zusätzliche Einkommensquelle. Oder Waldbesitzer quasi für die Klimasenkenleistung ihres Waldes entlohnt werden. Das müssen wir über wirtschaftliche Anreize hinkriegen, sonst haben wir verloren. Einiges passiert da schon, die EU und die Bundesländer finanzieren ja schon seit vielen Jahren Naturschutzprogramme und Co., aber das ist immer noch ein zu kleiner Sektor. Und im landwirtschaftlichen Sektor muss sehr viel umgebaut werden an Subventionsleistungen und eben eine zusätzliche Einkommensquelle über diese Art von Investitionen in Zukunft getätigt werden.

Haben Sie noch ein Schlusswort zu dem Thema?

Je mehr Leute wir dafür begeistern, rauskriegen, desto eher wird es uns gelingen, diesen Schutz hinzukriegen, weil es einfach in der Regel über eine emotionale Bindung funktioniert. Wenn man weiß, wie schön das ist und man das schon mal in der Hand gehabt hat, dann kann man sich auch eher vorstellen, dass man was dafür tut und deshalb ist dieses Thema wichtig. Und meine Bitte wäre an alle, die in den Medien arbeiten, einfach alle Kanäle, alle Register zu ziehen. Das muss gemacht werden. Ich drehe Filme zu dem Thema und ich wünsche mir, dass das viel mehr in der Öffentlichkeit platziert wird.