Starke Beats, coole Location: 4-Stunden-Party auf der Kulturhaus-Bühne

The Qube, sponsered by 175 Jahre Sparkasse Lüdenscheid

Rauf auf die Fläche und rein ins Party-Leben: Die Sparkasse Lüdenscheid lädt in ihrem Jubiläumsjahr zu einem ganz besonderen Event für junge Lüdenscheider ein: Die 4-Stunden-Party „The Cube“ steigt am Samstag, 22. Juni, auf der Kulturhaus-Bühne.

„Wir greifen damit den Trend aus vielen deutschen Großstädten auf“, freut sich Sparkassen-Sprecher Kai Pritschow auf den Abend, den es so in Lüdenscheid bislang noch nicht gegeben hat. Um Punkt 20 Uhr gehen auf der Kulturhaus-Bühne die Lichter aus und die Musik an. Für tanzbare Beats und eine partytaugliche Playlist sorgt DJ Vincent Sonore, der damit quasi schon sein Warm-up fürs Bautz-Festival im August absolviert. Vier Stunden lang darf dann ausgelassen gefeiert werden – im Glanz einer ausgefallenen Light-Show.

Wer zwischendurch seinen Flüssigkeitsverlust ausgleichen möchte, ist unter anderem in der Cocktail-Lounge willkommen. Hier gibt es bunte und schmackhafte Drinks zu teenagerfreundlichen Preisen – ganz ohne Alkohol, versteht sich. Denn die 4-Stunden-Party richtet sich an die Zielgruppe der 14- bis 18-Jährigen – und da sind Bier, Wein, Schnaps & Co. natürlich tabu. Und apropos Reglement: Alle, die unter 16 sind, müssen spätestens um 22 Uhr einen Älteren dabei haben, um weiterfeiern zu dürfen. Ein wichtiger Hinweis der Organisatoren dazu: „Bringt am besten Euren Schülerausweis oder ein anderes Dokument mit.“ Nur für den Fall, dass es Alterskontrollen gibt…

Ansonsten sollen die Teenies und Jugendlichen sorglos feiern dürfen – ganze vier Stunden lang. Denn danach gehen – auf die Minute genau – die Lichter wieder an und die Musik wieder aus. „Dieses Konzept funktioniert andernorts schon hervorragend, auch mal mitten in der Woche“, setzt Kai Pritschow auf den Erfolg des Events und darauf, die Party vielleicht zu einem festen Teil des jährlichen Veranstaltungskalenders werden zu lassen.

2500 Einladungen hat die Sparkasse per Post an ihre jungen Kunden bereits ausgesprochen. Mitfeiern aber dürfen natürlich alle, die Spaß an einer guten Party mit guter Musik und guten Freunden haben. Karten gibt es im Vorverkauf ausschließlich online unter www.sparkasse-luedenscheid.de/cashbox. Die Tickets kosten acht Euro pro Stück – und sind gegebenenfalls auch an der Abendkasse erhältlich. Aber: Der Platz auf der Kulturhaus-Bühne ist begrenzt. Die Partygänger sollten sich ihre Eintrittskarte also besser bereits vorab sichern.

Die 4-Stunden-Party „The Cube“ ist Teil der Cashbox-Reihe, mit der die Sparkasse Lüdenscheid Jahr für Jahr ihre jungen Kunden immer wieder überrascht. Ob Fahrten ins Phantasialand oder zur Kölner Messe Gamescom – es ist immer wieder etwas Neues dabei, immer zum günstigen Cashbox-Preis. Diesmal eben eine große Party in besonderer Atmosphäre. Der Countdown startet am Samstagabend um 20 Uhr.