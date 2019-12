"Star Wars - Der Aufstieg Skywalkers": Wie Weihnachten für Mega-Fan aus Lüdenscheid

Lüdenscheid - Der Weg in die Thomas-Fuchs-Galaxis führt über eine stilechte Fußmatte: Best in the Galaxy steht da auf einem Schattenriss des Millennium Falcon. Neben dem legendären Raumschiff: Falken-Pilot Han Solo mit gezückter Waffe.

Das war eine umgebaute Mauser C96, aufgemotzt als Blaster für den Krieg der Sterne, weiß der Hardcore-Fan. Natürlich weiß er das. 20 Jahre Leidenschaft für die Saga haben ihre Spuren hinterlassen. In der Wohnung und im Leben.

Ehefrau Carola teilt ihr Leben wohlwollend auch mit den Science-Fiction-Charakteren, verbannt die guten Jedi und die bösen Sith jedoch ins Wohn- und Kinderzimmer. So viel Ordnung muss sein. Aber den Star-Wars-Weihnachtsbaum, den hat sie zwei Stunden lang allein aufgebaut – „und nur gelacht“.



+ Weihnachten wird übrigens unterm neuen, limitierten Star-Wars-Baum aus Japan gefeiert. © Nougrigat Für ihren Mann beginnen die Festtage jedenfalls schon heute, mit dem Bundesstart von „Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers“. Karten hat er seit Wochen. Die erste Vorstellung weit und breit zu sehen, ist Ehrensache: Um 11 Uhr im IMAX des UCI Bochum wird er das letzte Kapitel dieser Saga aufschlagen. „Für mich endet das jetzt“, sagt der Han-Solo-Fan.

Natürlich wird es weitere Filme geben. Auch für den Disney-Konzern, der das Imperium 2012 gekauft hat, soll sich der Deal lohnen. „Doch Han Solo war einfach der Coolste. Ich war vom ersten Tag an begeistert“, sagt Fuchs. Mit Episode 9 sei die Geschichte abgeschlossen. Das ist gut so, denn an die Wohnzimmerwand passt schon jetzt kein weiteres Filmplakat mehr. Vermutlich wird ein Borussen-Rahmen weichen müssen. Denn jeder zweite Herzschlag gilt dem Fußball. Dann sind da noch seine Oldtimer, in denen auch eine gehörige Portion Star Wars steckt.



+ Das Plakat zum neuesten Film muss auch noch ins Wohnzimmer. Nur wohin? © Nougrigat Und das kam so: Im Jahr 2000 begann die Sammelleidenschaft des Werkzeugmachermeisters. Nach einer Knie-OP hatte der heute 50-Jährige Langeweile und erinnerte sich an die Helden seiner Kindheit. Mit acht Jahren hat er 1977 den ersten Star-Wars-Film gesehen. „Das Merchandising wurde da quasi mit erfunden. Das war alles revolutionär“, erinnert er sich. Aus den Spielzeugen seiner Kindheit waren Sammelobjekte geworden.

Nach und nach erstand er alle 3 ¾ -Zoll-Figuren, kaufte Raumschiffe, Laserschwerter. Chewbacca mit grünlich schimmernder Original-Armbrust und Darth Vader von 1978 mit Plastikmantel (ohne Risse) – dank der Sammelführer weiß der Fan, worauf er zu achten hat. Und dass ein noch „auf Karte“ verpacktes Stück fünfstellige DM-Preise erzielte. Die Merchandising-Flut der letzten Jahre hat mit diesen Ur-Spielzeugen nichts gemein – nicht der einzige Disney-Effekt in seinen Augen. „Als Leia in Episode 8 wie Mary Poppins durch den Weltraum fliegt – das war albern. Das fand ich nicht witzig. Das war Disney“, sagt der Purist. Und hofft, dass ihm solche Scherze heute erspart bleiben.