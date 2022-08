Star-DJ auf dem Bautz: Aus Lüdenscheid in die ganze Welt

Von: Carolina Ludwig

Robosonic spielt am Samstag auf dem Bautz-Festival. © Foto: Friederike Kalz / Kalz Fotografie

Aus Lüdenscheid in die ganze Welt – das ist die beeindruckende Karriere von Cord Henning Labuhn, der als DJ Robosonic mittlerweile in mehr als 60 Ländern gespielt hat und am Wochenende für das Bautz-Festival zurück in die Heimat kommt.

Lüdenscheid – 1984 wurde Labuhn in der Bergstadt geboren, später zog er zum Studium nach Berlin, „aber ein paar Schritte habe ich schon in Lüdenscheid gemacht. Wellenbad-Romantik mit zwölf oder so, auf jeden Fall linke Demos, Konzerte, auch einer meiner ersten Auftritte als DJ im AZ“, erzählt er.

Auch damals, lange bevor „Robosonic“ geboren war, machte Labuhn bereits Musik: „So mit 15 herum muss ich dann Hip-Hop und DJ-Kultur, Schallplatten und Beatmaking entdeckt haben. Mit 18 habe ich aus dem Kinderzimmer heraus do-it-yourself-mäßig ein Label gegründet, um meine erste Platte auf Vinyl zu pressen“, erinnert sich der DJ. Knapp zwei Jahre später veröffentlichte er mit Sacha Robotti erstmals unter dem Namen Robosonic. Robotti verließ das Duo 2015, Labuhn behielt den Namen bei und legt in der ganzen Welt auf: Zum Zeitpunkt des Interviews ist er grade in den USA auf Tour. „Das war jetzt gerade mein Highlight, weil ich auch so lange wegen Covid die Füße still gehalten hatte und kaum gereist bin. Ich liebe Südamerika, Kolumbien, Ecuador, Mexiko. Definitiv Beirut, Libanon. Ich hatte auch relativ regelmäßig in der Ukraine gespielt, Odessa, Kiev, Kharkiv, Zaporizhia. Dahin sende ich Liebe und Unterstützung, durfte tolle Leute da kennenlernen. Dieser Krieg muss endlich aufhören“, sagt Labuhn.

Die Tour in den USA endet für den DJ „mit einem wilden Wochenende in San Diego, San Francisco und Las Vegas“, danach geht es langsam in Richtung Heimat und zum Bautz-Festival, wo er am Samstagabend auflegen wird. Für das Hip-Hop Line-up auf der Collabo Stage werde er versuchen, bereits am Freitag da zu sein. „Hab mit Antifuchs auch in Berlin zusammengearbeitet in dem sozialen Projekt ,Kinder vom Kotti’ mit Kindern und Jugendlichen während der Pandemie“, erzählt Labuhn.

Die Vorfreude auf den Bautz-Samstag ist bei Robosonic jedenfalls „riesig“: „Ante Perry hat mich eingeladen, wir kennen uns aus Berlin und von Gigs, die wir woanders zusammen gespielt haben. Ich glaube, wir haben uns jetzt wirklich fast zwei Pandemie-Jahre nicht gesehen. Mit ihm, Moonbootica, Anna Reusch und so fühlt sich die Turntable Stage schon sehr vertraut an. Rechnet mal mit House und meinen Einflüssen aus Golden Era Hip-Hop, Techno, Soul. Ein paar Robosonic Classics und ein paar neue, unveröffentlichte Sachen sind ganz klar im Gepäck und werden gerade auf Tour getestet!“