„Standort mit Risiken“: Solarstrom von Mülldeponie in Lüdenscheid

+ © Schmidt Noch keine Sonne in Sicht: Ob auf der einstigen Mülldeponie irgendwann mal eine Fotovoltaikanlage entstehen wird, ist unklar. © Schmidt

Lüdenscheid – Auf einer stillgelegten Mülldeponie mit Schadstoffen im Inneren entsteht eine Fotovoltaikanlage zwecks ökologischer Energiegewinnung. Aus Sicht vieler Umweltschützer wäre ein solches Szenarium wohl Ausdruck einer wünschenswerten Zeitenwende. Ob es auf der einstigen Müllkippe in Lüdenscheid-Kleinleifringhausen irgendwann so kommt, steht allerdings in den Sternen.