Standort im MK: Plastics-Gruppe steigt in Südwestfalen ein - alle Mitarbeiter übernommen

Lüdenscheid – Die Kai Plastics-Gruppe, zu der auch die Kai Plastics Tropen GmbH an der Altenaer Straße in Lüdenscheid gehört, hat mit Wirkung zum 1. Dezember in Form eines Asset Deals die Beuter Kunststofftechnik GmbH in Bad Berleburg übernommen. Sie wird als Kai Plastics GmbH & Co KG weitergeführt. Das teilte das Unternehmen mit.