Standort in der Innenstadt: Lernfabriksen nimmt Form an

Von: Leon Malte Cilsik

Teilen

Einzeln oder in Kleingruppen konnten die Schüler in ihrem individuellen Lerntempo arbeiten, bevor sie dann der Klasse ihre Ergebnisse präsentierten. © Malte Cilsik

Für den neuen Lernstandort der „LernFabriksen“ in der Lüdenscheider Innenstadt lief die Erprobung eines ersten Moduls sehr erfolgreich.

Lüdenscheid – Schon lange steht fest: Im Rahmen des Bildungsprojektes „LernFabriksen“ der Regionale 2025 soll ein außerschulischer Lernort in der Lüdenscheider Innenstadt entstehen, „an dem die Jugendlichen ihre technischen und kreativen Fähigkeiten durch den Einsatz von neuen digitalen Technologien weiterentwickeln können“, wie es vonseiten der Stadtverwaltung heißt. Doch wie genau das umgesetzt werden soll, ist noch offen. In der Phänomenta wurde nun das erste Modul für den neuen Lernstandort erprobt.



„Module wie dieses sollen eine Ergänzung für die schulischen Angebote im Vormittagsbereich werden“, sagt Heike Müller-Bärwolf von der Stabstelle Regionale-Büro. Ziel sei es, nach und nach eine Art „Modulbibliothek“ aufzubauen, aus der sich die Schulen dann das passende Angebot auswählen können. Doch noch steht man dabei ganz am Anfang, das nun an insgesamt drei Tagen (25. bis 27. Oktober) in den Räumlichkeiten des Technikzentrums erprobte Modul dient der informatorischen Grundbildung.

Angeleitet wurde der Workshop im Technikzentrum von der Pacemaker Initiative (rechts zu sehen: Kolja Brandstedt) und den Corporate Volunteers der Accenture Dienstleistungen GmbH. © Malte Cilsik

„In rund zwei Stunden lernen die Teilnehmer das Programmieren mit Scratch oder steigen mithilfe des App Inventors in die App-Entwicklung ein“, erklärt Müller-Bärwolf. Beide Angebote wurden vom Massachusetts Institute of Technology (MIT) entwickelt, bei Scratch handelt es sich um eine Programmiersprache für Kinder und Jugendliche, mithilfe des App Inventors können Apps für Smartphones mit Android-Betriebssystem entwickelt werden. Alle weiterführenden Lüdenscheider Schulen nahmen mit einer ihrer sechsten Klassen an dem Workshop teil. „Das Feedback der insgesamt 190 Schüler war in anonymen Umfragen nach den Veranstaltungen rundum positiv“, verrät Ricarda Nebeling, ebenfalls von der Stabstelle Regionale-Büro.

Eigene Räumlichkeiten für das Bildungsprojekt

Eine Änderung steht dennoch bereits fest: Früher oder später soll das Bildungsprojekt in eigenen Räumlichkeiten Platz finden – dem „lernfab.“. Auch hier werden die Pläne mittlerweile konkreter. „Wir haben mehrere Gebäude in der Lüdenscheider Innenstadt im Blick, aktuell prüfen wir eine Etage im ehemaligen Adler-Gebäude“, sagt Müller Bärwolf.



Die Regionale Die Regionale ist ein Strukturprogramm des Landes NRW, beim welchem die Region Südwestfalen mit der Programmatik „Digital-NachhaltigAuthentisch“ den Zuschlag erhalten hat. Bis zum Präsentationsjahr 2025/2026 können nun beispielhafte Projekte umgesetzt werden, wobei die besten Ideen prioritär gefördert werden. Das Ranking erfolgt in einem Sterne-System, ab drei Sternen ist die Förderung gesichert.

Schon im nächsten Jahr sollen erste Schritte in diese Richtung unternommen werden: „Wir werben aktuell noch um Fördermittelgeber. Wenn wir dabei eine realistische Perspektive haben, würde uns das auch im Qualifizierungsprozess der Regionale weiterbringen.“



Denn noch im August blieb der „LernFabriksen“ ein zweiter Stern verwehrt – der Grund: Die Förderkulisse, es fehle eine „realisierungsfähige Konzeption“. „Wir sind aber optimistisch, dass sich das ändert“, ist man sich bei der Stabstelle Regionale-Büro einig. Immerhin mache bereits das Durchlaufen der Regionale das Bildungsprojekt für Fördermittelgeber interessant. Und gelungene Testläufe wie dieser wohl ebenfalls.