Standort für Fach-Uni – entweder im P&C-Gebäude oder im Forum

Von: Thomas Machatzke

Wie geht es weiter für die Fachhochschule Südwestfalen am Standort Lüdenscheid? Ralf Schwarzkopf wünscht sich einen Umzug in die Innenstadt, doch das Konzept liegt auf Eis, weil bei der FH ein Verhandlungspartner fehlt. © Nougrigat

Lüdenscheid – Für die Zukunft der Fachhochschule am Standort Lüdenscheid gibt es Pläne und Konzepte für einen Umzug in den Innenstadtbereich. Doch den Verantwortlichen vor Ort fehlt ein Verhandlungspartner auf Seiten der Fachhochschule. Die neue Rektorin hat ihr Amt noch nicht angetreten – und muss nun zudem ein Abwahlbegehren gegen sich fürchten.

Lüdenscheid – Kürzlich im Landtag hat Ina Brandes Ralf Schwarzkopf beiseite genommen. Brandes war mal Verkehrsministerin in Düsseldorf. Inzwischen hat sie ein neues Ressort: Ministerin für Kultur und Wissenschaft ist Brandes und damit auch fürs Hochschulwesen verantwortlich. „Was denn da bei uns in Südwestfalen an der Fachhochschule los ist, hat sie mich gefragt“, sagt der CDU-Landtagsabgeordnete aus Lüdenscheid. Schwarzkopf hat mit den Achseln gezuckt. Es ist ein Thema, das ihm schon länger viel Geduld abverlangt, denn in Schwarzkopfs Schublade liegen Pläne für die Zukunft des FH-Standorts Lüdenscheid. Aber: Es geht nicht weiter, weil seitens der Fachhochschule der Ansprechpartner fehlt.

„Das große Ziel ist, die Fachhochschule im Herzen von Lüdenscheid – entweder im Peek & Cloppenburg-Gebäude oder im Forum anzusiedeln“, sagt Schwarzkopf. Der Arbeitgeberverband stehe genauso hinter dieser Idee wie die Politik in Lüdenscheid. Das Konzept steckt längst nicht mehr nur in den Kinderschuhen, die Arbeiten sind da schon ein ganzes Stück weiter.

„Wir haben in der neuen Landesregierung im Koalitionsvertrag stehen, dass die Fachhochschulen in die Innenstädte gehören. Ganz ähnlich wie am Beispiel Siegen. Sie sollen ihren Teil zur Stadtentwicklung beitragen“, sagt Schwarzkopf, der mit Blick auf den jetzigen Standort am Bahnhof laut über Entmietung nachdenkt. Und über einen Umzug.

Für die Innenstadt würde ein solcher Schritt zum einen bedeuten, dass einer von zwei großen Leerständen in der Stadt eine Nutzung finden würde. Man wäre ein Problem los. Zum anderen aber würde die Stadt so zu einer Art großem Campus werden. Eigentlich ist die Innenstadt seit geraumer Zeit ein einziges großes Sorgenkind. Ihr Charakter könnte sich auf diese Weise durchaus verändern. Zum Besseren.

Doch für die Umsetzung brauchen die Player in der Stadt einen Verhandlungspartner – und den gibt es dieser Tage nicht, denn die neue Rektorin der Fachhochschule, Privatdozentin Dr. Ulrike Senger, die das Amt eigentlich bereits am 1. Februar von Prof. Dr.-Ing. Claus Schuster in Iserlohn übernehmen sollte, ist noch gar nicht im Amt. Und: Vielleicht wird sie das Amt auch gar nicht antreten. Die Lokalzeitung in Iserlohn berichtete zuletzt, dass von Professorinnen und Professoren der Hochschule ein Abwahlbegehren gegen die designierte neue Rektorin initiiert worden ist.

Es ist ein skurriler Fall, der die Fachhochschule Südwestfalen mithin beschäftigt: Senger kommt aus Reihen der Bundeswehr. Im Oktober war sie mit großer Mehrheit gewählt worden, hatte danach auch die FH-Standorte in Soest, Hagen, Lüdenscheid, Meschede und Iserlohn allesamt besucht. Horst-Werner Maier Hunke, Vorsitzender des Hochschulrates, stellte zuletzt fest, dass ihre „aus ihrer Vergangenheit geprägte, sehr direkte Sprache“ eine Ansprache gewesen sei, die man an der Hochschule so nicht kenne. Mit anderen Worten: Gut angekommen ist die designierte Rektorin bei ihren Antrittsbesuchen dem Vernehmen nach nicht.

Dazu erklärten bald die drei neuen Prorektoren, dass sie ihre Ämter nicht antreten wollen. Auch dies hänge mit der Person Senger zusammen, die diesen Prorektoren Rede- und Handlungsverbote auferlegt haben soll. Inzwischen haben Asta und Dekanate Stellung genommen, der Senat hat sich mit dem Thema beschäftigt. In der Iserlohner Presse hieß es, dass 144 der 178 Professoren das Abwahlbegehren Sengers unterzeichnen wollen.

Schwarzkopf macht all das ungeduldig. In Zeiten sinkender Studentenzahlen geht es ihm darum, die Fachhochschule weiterzuentwickeln und fest in Lüdenscheid zu verankern. Damit steht er nicht alleine. Auch Bürgermeister Sebastian Wagemeyer will Lüdenscheid als Bildungsstandort in Südwestfalen bekanntlich ausbauen.

„Aber nun müssen wir befürchten, dass bis zum Ende des Jahres gar nichts passiert“, sagt Schwarzkopf mit Blick auf das schwebende Verfahren beim Verhandlungspartner, der Fachhochschule. „Wir haben am Konzept gearbeitet, vieles ist auf dem Weg“, sagt Schwarzkopf, „alle stehen parat, aber alles steht und fällt mit der neuen Besetzung der Rektorenstelle. Es muss Schluss sein mit den Streitereien. Die Situation für die Fachhochschule ist schwierig, speziell in Lüdenscheid. Eine Herausforderung. Deshalb muss es schnell weitergehen!“