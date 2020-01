Standardtänze kommen in diesem Gymnasium auf den Stundenplan

Walzer, Discofox, Rumba oder Jive – dass Schüler des Bergstadt-Gymnasiums Lüdenscheid (BGL) Kurse für Standardtänze belegen, um sich auf ihren Abiturball vorzubereiten, ist schon seit vielen Jahren Tradition. Um diese zu verfestigen und zu erweitern, haben die Tanzschule Stadtmüller & Tegtmeyer (Tanzschule S) und das BGL nun einen Kooperationsvertrag unterzeichnet.

Ab sofort werden die Tanzkurse in den Sportunterricht integriert. Und das nicht nur für den Abiturjahrgang, die Tanzkurse werden auch für die Jahrgänge 8 und 9 als fester Bestandteil der Sportprofile integriert. Außerdem werden den Schülern die Umgangsformenseminare der Tanzschule S zur Weiterbildung der sozialen Kompetenzen angeboten.

+ Tanzkurse für die Schüler des BGL: Schulleiter Dieter Utsch und Marc Tegtmeyer (vorne, von links) sowie die Sporlehrer Jan Becker und Michael Cegledi (von rechts) freuen sich über die Kooperation. © Mester

„Das klappte bereits in der Vergangenheit so gut“, sagt Schulleiter Dieter Utsch. „Das Interesse seitens der Schüler ist groß, die Kurse werden gut angenommen.“ Und: „Das ist nachhaltig, denn sie lernen in den Kursen etwas über das Schulleben hinaus“, ergänzen die Sportlehrer Jan Becker und Michael Cegledi.