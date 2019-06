Beliebter Comedian: Ingo Oschmann kommt nach Lüdenscheid

Lüdenscheid – „Farbstreifenspektakel“ nannte sich der Workshop – die Ergebnisse sind beeindruckend: Am Samstag wird im Café Kleiner Prinz an der Luisenstraße eine Ausstellung eröffnet, in deren Mittelpunkt die Spielerei mit Streifen, Linien und Flächen steht.

Die Integrative Kulturwerkstatt Alte Schule inszenierte in Zusammenarbeit mit dem freien Atelier x-mal Workshops, bei denen die Künstler ihrer Fantasie freien Lauf lassen konnten. Im x-mal an der Worthstraße entstanden so Exponate mit Acrylfarben, auf Papier oder auch als Collage.

Der Streifzug mit Pinsel und Farbe für Menschen mit und ohne Behinderung brachte farbenprächtige Werke zutage, die nun für vier Wochen im Kleinen Prinzen zu sehen sind. Die Vernissage beginnt um 18 Uhr, gefördert wurde das Projekt durch die Aktion Mensch.

Eintrittskarten sind noch zu haben für den Kabarettabend mit dem Comedian Ingo Oschmann, ein deutscher Komiker, Entertainer und Zauberkünstler, der auch als Moderator und (Theater-) Schauspieler auf der Bühne steht. Oschmann begann seine Karriere 1992 als Zauberkünstler. Er trat auf Kindergeburtstagen und Straßenfesten auf. 1997 schnupperte er erstmalig Comedy- und Kabarett-Luft. Drei Jahre später war sein erstes abendfüllendes Soloprogramm „Kommunikaze“ fertig. Nur ein Jahr später gewann Oschmann den Swiss Comedy Award.



Im komödiantischen Handgepäck hat Oschmann, der am Freitag, 5. Juli, ab 19.30 Uhr im Zirkuszelt auf dem Festgelände an der Bodelschwinghstraße auftritt, sein neues Programm „Schönen Gruß, ich komm zu Fuß“. Darin zeigt der Entertainer live und unplugged seine ganz persönlichen Highlights aus insgesamt zehn unterschiedlichen Programmen, die er in 25 Bühnenjahren präsentiert hat. Zu sehen sind Improvisations-Comedy, Stand-up und ein bisschen Zauberei. Den Besuchern verspricht er: „Staunen und lachen Sie im Sekundentakt und genießen Sie einen Abend, den Sie garantiert nicht mehr vergessen werden.“



Karten für den Auftritt des Comedian im Rahmen der Kulturwoche „Augenschmaus & Ohrenweide“ kosten im Vorverkauf 13 Euro, ermäßigt 9,50 Euro, im Ticketshop der Lüdenscheider Nachrichten an der Schillerstraße, in der Integrativen Kulturwerkstatt Alte Schule und im Klein Oho im Stern Center. An der Abendkasse sind 16 Euro, ermäßigt 12 Euro fällig.