Stahlunternehmen aus MK: Energiekosten vervierfacht

Von: Thomas Machatzke

Teilen

In Brüninghausen werden bei Platestahl im Jahr 30 Millionen Kilowattstunden Gas benötigt. © Cedric Nougrigat

Die Gasumlage trifft allen voran die „energieintensive Industrie“, in Lüdenscheid also auch das Unternehmen Platestahl in Brüninghausen. 30 Millionen Kilowattstunden Gas werden dort jährlich verbraucht.

Lüdenscheid – Wenn die Welt aus den Fugen gerät, dann ist die kleine Ortschaft Brüninghausen im Versetal eigentlich weit weg von dieser großen Welt. Beschaulich geht es in Brüninghausen zu, und doch trifft nun die Gasumlage gerade auch das Unternehmen, das wie kein anderes für den Ort steht, besonders hart. Seit Beginn des 19. Jahrhunderts sind in Brüninghausen die Plate-Stahlwerke zu Hause. Prägend für den Ort, den Wohlstand bringend.



Heute beschäftigt die Platestahl Umformtechnik GmbH 200 Mitarbeiter – und ist einer der ganz intensiven Gasverbraucher in Lüdenscheid. „30 Millionen Kilowattstunden im Jahr“, sagt Geschäftsführer Stefan Heimöller, „wir haben 30 Öfen, so groß wie Doppelgaragen, in denen der Stahl auf 1200 Grad erhitzt wird, damit er geschmiedet werden kann. Das geht nur mit diesem Gasverbrauch.“



Sechs Monate lang soll die Gasumlage gezahlt werden, 2,4 Cent pro Kilowattstunde. Bei 15 Millionen Kilowattstunden im halben Jahr sind das 360 000 Euro für das Unternehmen. Ob diese Zahl so stimmt, will Heimöller nicht öffentlich vorrechnen, er macht eine andere Rechnung auf.

Stahlunternehmen aus MK: Energiekosten vervierfacht

„Im Moment beziehen wir das Gas noch zu den Vertragskonditionen, die wir 2021 abgeschlossen haben“, sagt er, „2023 wird das neu verhandelt werden müssen. Dann wird der Gaspreis für uns fünfmal so hoch sein. Dazu kommt, dass der Strom, den wir für die Walzwerke benötigen, dreimal so teuer geworden ist. Das heißt: Wir vervierfachen unsere Energiekosten.“ Damit gerät das Geschäftsmodell zumindest ins Wanken. „Die Energiekosten haben in der Vergangenheit fünf Prozent des Umsatzes ausgemacht. Nun werden es 20 Prozent sein. Bei einer Gewinnmarge von fünf Prozent bisher rutschen wir auf minus zehn Prozent.“



Kurzum: Platestahl wird nicht umhin kommen, die Kosten weiterzugeben an den Kunden. Zahnräder für große Windkraftanlagen werden zum Beispiel in Brüninghausen in Form gebracht. Die Betreiber von Windkraftanlagen werden also für ihre Anlagen tiefer in die Tasche greifen müssen – und dies am Ende der Kette an den Endverbraucher weitergeben.



Heimöller benennt noch ein anderes Beispiel – ein anderer Kunde des Unternehmens macht sein Geschäft mit Getränkeabfüllmaschinen. „Auch hier wird das Bier oder der Sprudel dann am Ende etwas teurer werden.“



„Die Politik bemüht sich. Das bedeutet Entlastung für uns“

Heimöller will nicht zu sehr schwarzmalen und auch redlich argumentieren. Die Politik hat einen Fünf-Milliarden-Topf für die energieintensive Industrie zur Verfügung gestellt. Bis zur Verdopplung des Gaspreises muss das Unternehmen die Kosten tragen, darüber hinaus gibt es einen 30-Prozent-Zuschuss auf die Mehrkosten. „Das ist ordentlich“, sagt Heimöller, „die Politik bemüht sich. Das bedeutet eine Entlastung für uns. Aber wann wird das Geld kommen? Jetzt müssen erst einmal Anträge gestellt werden. Vielleicht in zwei Jahren.“



Stefan Heimöller und einer der 30 Öfen von Platestahl, mit denen in Brüninghausen der Stahl auf 1200 Grad erhitzt wird. © Cedric Nougrigat

Heimöller setzt darauf, dass sich die Preise bei Gas und Strom irgendwann normalisieren werden. „Es sind im Westen und im Osten zwei Gaszonen, ich hoffe, dass sich die Dinge in fünf Jahren wieder einpendeln werden“, sagt Heimöller, „und bis dahin muss man sehen, irgendwie über die Runden zu kommen.“ Da die Teuerungsrate nicht in vollem Umfang weitergegeben werden kann, zur Not auch mal mit einem Jahr ohne Gewinn. Richtig böse wird’s erst, wenn Russland den Gashahn komplett zudrehen würde. „Dann“, sagt Heimöller, „geht hier gar nichts mehr, dann können wir nur noch die Halle fegen. Aber das wird hoffentlich nicht so kommen.“



Bis zur Besserung bleibt also hoffen – und sparen. „Sparen geht immer, fünf bis zehn Prozent sind drin, aber 400 Prozent?“, fragt Heimöller rhetorisch und setzt gleichwohl auch gesellschaftlich auf den Spargedanken: „50 Prozent des Gasverbrauches liegt im privaten Bereich. Ich hoffe, dass auch da alle vernünftig sind. Jedes Grad weniger zählt, auch wir werden unsere Hallen weniger heizen – wenn wir von 23 auf 20 Grad heruntergehen, sparen wir hier 18 Prozent ein. Aber die Heizkosten machen bei unseren 30 Millionen Kilowattstunden einen verschwindend geringen Anteil aus. Das merkt man da fast gar nicht.“