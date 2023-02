Städtisches Heim: Teurerer Heimplatz trotz immenser Gewinne

Von: Thomas Machatzke

Das Seniorenwohnheim Weststraße: Hoher Jahresüberschuss und trotzdem höhere Kosten für einen Heimplatz. © Cedric Nougrigat

Die stark erhöhten Kosten für einen Heimplatz im Seniorenwohnheim Weststraße werden auch im Lüdenscheider Stadtrat Thema sein. Der neue Beteiligungsbericht liegt vor, die Überschuss im Jahr 2021 waren noch einmal 600.000 Euro höher als im Vorjahr.

Lüdenscheid – Wenn der Rat der Stadt Lüdenscheid am Montag um 17 Uhr im Ratssaal tagt, dann werden die Vertreter des Rates auch den Beteiligungsbericht fürs Jahr 2021 zur Kenntnis nehmen. Der Beteiligungsbericht gibt Ratsmitgliedern und Bürgern die Möglichkeit, sich über die Gesellschaften zu informieren, an denen die Stadt Lüdenscheid beteiligt ist, zum Beispiel den STL, die Wohnstätten AG, das Entwicklungs- und GründerCentrum. Oder eben auch das Seniorenwohnheim an der Weststraße. Der Bericht hat sämtliche Informationen zu enthalten: die Beteiligungsverhältnisse, die Jahresergebnisse, eine Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten, die Entwicklung des Eigenkapitals.

Aus dem Beteiligungsbericht geht nun hervor, dass die Stadt als Betreiber des Seniorenwohnheims Weststraße GmbH (Stammkapital 100 Prozent) im Kalenderjahr 2021 einen Jahresüberschuss von 1,705 Millionen Euro erwirtschaftet hat. Das sind mehr als 600 000 Euro mehr Gewinn als im Jahr 2020 (1,093 Millionen Euro).



Das Ergebnis sei als „sehr gut“ zu bewerten, heißt es im Beteiligungsbericht. Und: „Für das Geschäftsjahr 2022 erwarten wir keine gravierenden Veränderungen bei den Umsatzerlösen der Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen und den Erträgen aus Unterkunft und Verpflegung für die Bereiche Ambulanter Dienst und Tagespflege. Dagegen ist insgesamt mit erheblichen Mehraufwendungen zu rechnen. Als Ursachen hierfür sind einerseits weiterhin die Corona-Pandemie und andererseits die massiven Preissteigerungen im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg zu nennen. Der Krieg führt auch in den Einrichtungen zu einem deutlichen Anstieg bei den Sach- und Energieaufwendungen. Es ist zu erwarten, dass infolge der allgemein gestiegenen Lebenshaltungskosten auch ein überdurchschnittlicher Anstieg der Tariflöhne und damit der Personalaufwendungen folgen wird. ... Alle darüberhinausgehenden Mehrkosten gehen zu Lasten des Betriebsergebnisses. Diese Mehrkosten können nur über eine Anpassung der Entgelte ausgeglichen werden.“



Was hier eher abstrakt beschrieben wird, hat die Geschäftsführung des Wohnheims inzwischen umgesetzt: Die Kosten für einen Heimplatz im Seniorenheim Weststraße, einer städtischen Einrichtung, sind beim Eigenanteil der Anwohner zum Januar um mehr als 700 Euro im Monat gestiegen (wir berichteten). Dies hatte bei den Kunden durchaus für Verärgerung gesorgt mit Blick darauf, dass die Einrichtung zum einen eine gemeinnützige ist, dass zum anderen die Gewinne der vergangenen Jahre immens waren. Zudem sind im Haushalt für 2023 Mittel aus diesen Überschüssen zur Deckung von Finanzposten abgebildet. Der Vorwurf der Bewohner: Hier werden mit den Gewinnen, die im Alten- und Pflegebereich erwirtschaftet werden, andere Teilbereiche des städtischen Lebens quersubventioniert. Und dies vor dem Hintergrund, dass es für das Wohnheim einen im Bericht abgebildeten Stau bei den Umsetzungen von Investitionen gibt, der mit der Corona-Zeit begründet wird.



Dass nun diese Gewinne noch einmal deutlich höher ausfallen als aus dem Jahr 2020 bekannt, ist Wasser auf die Mühlen der Kritiker, die die Frage stellen: Wenn ein gemeinnütziges Wohnheim so viel Gewinn erwirtschaftet und finanziell so gut dasteht, ist es dann moralisch vertreterbar, die Kosten für einen Heimplatz so extrem zu erhöhen? Eine Frage, auf die die Ratsvertreter eine Antwort parat haben sollten.