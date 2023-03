Städtische Galerie zeigt Schenkungen aus Lüdenscheider Privatbesitz

Von: Thomas Krumm

Eines der schönsten Bilder der Ausstellung stammt vom Maler Max Kaus: Sein Altes Bauernhaus an einem See in Mecklenburg (rechts) entstand 1934. © Thomas Krumm

Schenkungen haben vielfach dazu beigetragen, den Bestand der Galerie der Stadt Lüdenscheid aufzubauen. Auch die beiden Sammlungsschwerpunkte Ida Gerhardi und Paul Wieghardt gehen maßgeblich auf Schenkungen aus Privatbesitz zurück. In einer Ausstellung konzentriert sich die Galerie nun auf Werke jenseits dieser beiden prominenten Künstler.

Lüdenscheid - Die Ausstellung „geschenkt! – Kunst aus Privatbesitz für die Sammlung der Stadt Lüdenscheid“ wird am Freitag ab 19 Uhr in den Museen am Sauerfeld eröffnet. Das Thema der Ausstellung bringt es mit sich, dass die Exponate einen bunten Querschnitt ganz unterschiedlicher Gemälde und Grafiken aus den Depoträumen der Galerie darstellen. Ihre Anordnung zu einer sehenswerten Ausstellung, die nicht in Einzelbilder zerfällt, war deshalb eine besondere Herausforderung für Galerieleiterin Dr. Susanne Conzen.

Geschichte der Stadt

Impressionen aus der Sammlung der Galerie der Stadt: Als Vorlage für das Bild von Pauline Base diente dem Maler Johannes Müller-Volxheim 1912 eine Fotografie. © Thomas Krumm

„Die so zusammengestellte Auswahl der Geschenke gibt nicht nur einen Einblick in die Sammlungsgeschichte der Museen, sondern auch in die Geschichte, Kunst und Kultur der Stadt Lüdenscheid und ihrer Bürgerinnen und Bürger“, heißt es in der Ankündigung. Viele Bürger sind auch auf den Bildern zu sehen, was das selbstbewusste Bedürfnis nach repräsentativer Darstellung dokumentiert: Hermann Bürger (1877 bis 1960) malte 1946 Elfriede und Wilhelm Beißner, die Inhaber der gleichnamigen Lüdenscheider Schraubenfabrik. Das Ehepaar begrüßt die Besucher. In seiner Nachbarschaft befindet sich ein Porträt von Pauline Basse, Ehefrau von Carl Basse, die 1882 im Alter von nur 40 Jahren starb. Nicht viel älter wurde der Künstler Johannes Müller-Volxheim (1870 bis 1920), der ihr Porträt um 1912 nach einer Fotografie malte.

Friedrich Noelle: Peter Caspar Noelle © Thomas Krumm

Sehr eindrücklich ist auch ein Porträt von Peter Caspar Noelle (1790 bis 1875), der um 1845 von dem 1823 geborenen Friedrich Noelle ohne die Vorlage eines Fotos gemalt wurde. Mit dem Dargestellten verbindet sich ein Stück Industriegeschichte: Peter Caspar Noelle war der Mitbegründer der Firma „Gebrüder Noelle Hammerwerke. Kommission mit Kleineisenwaren, Zinnfabrik“. Einen selbstbewussten Industriellen im feinen Zwirn zeigt ein Porträt des Malers Fritz Reusing: Emil Rahmede war Mitinhaber der Firma Brauckmann & Rahmede und erster Vorsitzende des 1910 in Lüdenscheid gegründeten Arbeitgeberverbandes der Metall- und Elektroindustrie. Bei der Bedeutung dieses Wirtschaftszweiges für die gesamte Region ist es bis heute geblieben.

Emil Rahmede von Fritz Reusing festgehalten. © Thomas Krumm

Zur Vorgeschichte der heutigen Museen am Sauerfeld gehört Emil Wilhelm Opderbeck (1845 bis 1910), den Fritz Reusing 1911 nach einer Fotografie malte. 1877 wurde Opderbeck an die Spitze der Amtsverwaltung gewählt. Er war beteiligt an der Planung des Alten Amtshauses, in dem sich heute das Geschichtsmuseum befindet, und initiierte die Gründung der Amtssparkasse Lüdenscheid und der Kreis-Altenaer Schmalspurbahn ab 1887. Auch der Bau der Fuelbecker-Talsperre (1897) fiel in seine Amtszeit.

Der Künstler, der diese Soldaten des Ersten Weltkriegs portraitierte, ist bis heute unbekannt. © Thomas Krumm

Bürgermeister Hueck

Eines der schönsten Bilder der Ausstellung stammt vom Maler Max Kaus (1891 bis 1977). Sein Altes Bauernhaus an einem See in Mecklenburg entstand 1934. Eine kleine Plakette am Rahmen macht deutlich, dass dieses Bild als Schenkung von Richard Hueck in den Besitz der Städtischen Museen gelangte. Hueck war von 1946 bis 1948 der erste Lüdenscheider Oberbürgermeister nach dem Zweiten Weltkrieg.

Jenseits der Prominenten zeigt die Ausstellung künstlerische Portraits unterschiedlicher Stilrichtungen, Landschaftsgemälde, Stillleben, eine Akt-Lithografie von Luciano Castelli und einige Werke, die der konkreten Kunst zuzurechnen sind. Von Günther Uecker stammt eine Grafik, auf der ein nagelbestücktes Stück Holz das Schweben gelernt hat: „Hommage à Picasso“.

St. Raphael Paris, gemalt von Paul Wieghardt. © Thomas Krumm

Jüngste Schenkung

Und obwohl die Ausstellung Ida Gerhardi und Paul Wieghardt bewusst nicht ins Zentrum gestellt hat, sind sie doch präsent: Paul Wieghardt mit kleinen Ölbildern, die Hafenszenen, eine Pariser Straßenszenerie und ein „Interior with Red Lamps“ zeigen. Von Ida Gerhardi ist die jüngste Schenkung zu sehen: „Blühender Mohn im Krug“.

Die Ausstellung wird am Freitag, 24. März, ab 19 Uhr eröffnet. Nach der Begrüßung durch Dr. Eckhard Trox wird Galerieleiterin Dr. Susanne Conzen in die Ausstellung einführen. Die Ausstellung „geschenkt!“ ist bis zum 25. Juni zu sehen.