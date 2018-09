Plateuschuhe und Radio: Museen und Galerie präsentieren "Kunst damals"

Lüdenscheid - Das Hauptprojekt, mit dem sich die Museen der Stadt und die Städtische Galerie an den Feierlichkeiten „750 Jahre Lüdenscheid“ beteiligen, ist zweigeteilt und hängt doch unmittelbar zusammen. „Kunst damals – von OP bis Pop“ ist der Titel der Jubiläums-Kunstausstellung, die am Freitagabend um 19 Uhr in der Galerie eröffnet wird.

Gut zwei Wochen später folgt in den benachbarten Museen „Pop und Pille“. Beiden gemein ist das Stichwort „68-er“. Wie hat die Kunst der 60er-Jahre diese Stadt für sich eingenommen? Wie hat sie sie in Aufruhr versetzt? Wann hat Lüdenscheid eigentlich angefangen, Kunst zu sammeln, und welche? Fragen wie diese trieben Galerieleiterin Dr. Susanne Conzen und ihr Team bei der Konzeption der Jubiläumsausstellung um.

Man tauchte tief ins Depot und in Karteikarten ab und stieß darauf, dass die Lüdenscheider Unternehmerfamilie Jordan der Stadt 1938 ein Selbstbildnis von Ida Gerhardi schenkte – quasi der Anfang einer bis heute andauernden Sammlung von Kunst. „Nach dem Zweiten Weltkrieg fiel in der Stadt die Entscheidung, Kunst tatsächlich zu sammeln.

In den 50er-Jahren waren das meist kleinformatige Bronze-Skulpturen. Sozusagen mobile Kunst, die man den Bürgern auch zeigen konnte“, erklärt die Galerieleiterin im Vorfeld der Ausstellung. Barlach, Wien, Scheibe – vielfach stehen die Werke heute noch in den öffentlichen Einrichtungen. Die Nachkriegskunst, vielfach abstrakt, hielt erst sehr viel später Einzug in die Lüdenscheider Sammlung.

Der Prozess, herauszufinden, was eigentlich im Bestand ist, war spannend. Nach einem Aufruf in den LN kamen viele Lüdenscheider und Märker und brachten ihre Schätze aus den 50er- und 60er-Jahren ins Museum. Mittlerweile besteht die Ausstellung zu 70 Prozent aus Lüdenscheider Exponaten, der Rest wurde von außerhalb ergänzt. Im Obergeschoss finden sich neben einigen Skulpturen klassische Werke der neu entstandenen Künstler-Generation wider.

Gleich nebenan sind Kunstwerke aufgebaut, die Einblicke gewähren in jene Wahrnehmungsexperimente, mit denen sich die ZERO-Künstler beschäftigten: OP(tical) Art, Lichtphänomene und schließlich die Reproduktion der Warenwelt. Im Foyer beginnt der optische Übergang zur Ausstellung in den Museen.

Hier sind nicht mehr die Bilder und Plakate der Blickfang, sondern der damals neue Werkstoff Kunststoff, ein unendlich fantasievolles Material in der Gebrauchskunst, das Niederschlag findet in Mobiliar und Plateauschuhen, aber auch in Bekleidung, in Schreibmaschinen und Radios. Hinkucker ist nicht zuletzt in der Schallplatte „Sticky Fingers“ der Rolling Stones, einst für 20 Mark zu haben und heute mit hohem Sammlerwert – Hauptsache mit echtem Reißverschluss.