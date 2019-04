Wer ist die mysteriöse Anne? Verschollenes Gemälde in Lüdenscheid aufgetaucht

Lüdenscheid – „Anne and T.B.“ hat der Lüdenscheider Maler Paul Wieghardt sein Bild genannt, datiert ist es um 1950 und stammt aus seiner amerikanischen Zeit. Gefunden hat Galerieleiterin Dr. Susanne Conzen das Exponat in einem ungenutzten Raum der Verwaltungsetage im Lüdenscheider Kulturhaus – und eigenhändig übers Sauerfeld in die Galerie getragen.

Denn dort beginnt im November eine rund sechsmonatige, große Wieghardt-Ausstellung, über deren oft recht komplizierten Werdegang unsere Zeitung in unregelmäßigen Abständen berichtet. „Das ist Öl auf Leinwand, aber es wird nirgendwo aufgelöst, wer Anne ist“, sagt die Galerieleiterin an diesem Vormittag im sonnendurchfluteten Foyer der Museen am Sauerfeld: „Das Bild stammt aus der Schenkung des Wieghardt-Nachlasses.

Es wurde, vermutlich noch zu Sparings Kulturhausleiter-Zeiten, ausgesucht, weil die Bilder ja schließlich für Bürger und Beschäftigte unserer Stadt sichtbar gemacht werden sollten. Und gerade Wieghardt passte in das anthroposophische Konzept des Kulturhauses. Ich bin froh, dass ich das Bild gefunden habe. Von denen hängen viele in den städtischen Büros. Die werden wir nach und nach alle entführen und ab dem 8. November zeigen.“

Nachdem öffentlich wurde, dass es zum Jahresende eine umfangreiche Wieghardt-Ausstellung geben wird, die finanziell auch mit Landesmitteln gestützt wird, riefen nach und nach viele Lüdenscheider in der Galerie an und boten Wieghardt-Bilder an, die im Privatbesitz sind: „Das sichten wir jetzt in den nächsten Wochen. Wir können ja nicht alles hängen, was uns angeboten wird. Dafür haben wir zu wenig Platz. Außerdem soll das thematisch passen und unterschiedliche Werkphasen belegen.“

Auf der Suche ist die Galerieleiterin aktuell nach Wieghardts malerischen Blicken auf seine Heimatstadt und die Entwicklung der sozialen Probleme hinsichtlich der wachsenden Industrie, die der Maler zumeist in Öl auf Leinwand festgehalten hat. Aber auch den Wegbegleitern Wieghardts wird Raum eingeräumt, zum Beispiel seinem Lehrer Robert Sterl (Dresdner Zeit). Der Kontakt mit dem Robert-Sterl-Haus in Naundorf in der Sächsischen Schweiz, dem Museum im Wohnhaus und Atelier des Malers (1867-1932), ist bereits hergestellt.

Conzen: „Möglicherweise können wir nach dem Ende der Ausstellung unsere Wieghardt-Bilder im Robert-Sterl-Haus zeigen. Es geht ja darum, Wieghardt bekannter zu machen.“ Oder auch Kurt Gröger, der im Mittelpunkt eines Wieghardt-Bildes im Obergeschoss der Galerie steht. Weitere Bilder Grögers hat die rührige Galerieleitern in einer Pariser Galerie aufgetrieben und wird sie voraussichtlich von dort ausleihen. Umsichtig und gut verpackt werden diese Werke aus Paris mit einem Spezialtransport nach Lüdenscheid gebracht.

In Arbeit ist inzwischen auch ein umfangreicher und reich bebilderter Katalog zur Wieghardt-Ausstellung, der im Imhoff-Verlag verlegt wird. Die Texte schreiben Museumsleiter Dr. Eckhard Trox, Dr. Carolin Krüger-Bahr, Dr. Annegret Rittmann und Dr. Susanne Conzen. Die digitalen Daten für den Katalog müssen bereits im August vorliegen.