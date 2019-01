Städtische Galerie bereitet Ausstellung über Paul Wieghardt vor

Lüdenscheid – Nach der Ausstellung ist vor der nächsten: Schon seit Monaten ist das Team der städtischen Galerie mit Sammeln und Sichten beschäftigt: Am 8. November 2019 wird an der Sauerfelder Straße die Ausstellung „Coming and Going“ eröffnet, in deren Mittelpunkt der Lüdenscheider Maler Paul Wieghardt stehen wird.

„Der Titel der Ausstellung ist angelehnt an eines seiner Gemälde aus der amerikanischen Zeit“, sagt Galerieleiterin Dr. Susanne Conzen an diesem sonnendurchfluteten Wintervormittag im Besprechungsraum der Geschichtsmuseen. Aufmerksam schaut Nelly Bar, die Ehefrau von Paul Wieghardt, aus einem Porträt heraus dem Treiben zu.

„Paul Wieghardts Schaffen war immer ein Kommen und Gehen. Er hat seinen Stil an die jeweilige Verortung angepasst. Wir wollen den Blick aber auch auf seine Lehrtätigkeit in den USA richten“, so die Galerieleiterin. Anlass für die Ausstellung ist der 50. Todestag des in Lüdenscheid 1897 geborenen Malers, der ein bewegtes Leben verbrachte.

Seine künstlerische Ausbildung begann an einer Kunstgewerbeschule in Köln. 1923 ging der Lüdenscheider an das gerade gegründete Bauhaus in Weimar, lernte dort Paul Klee kennen, der bei den Studenten als Vorbild wirkte. Wieghardt traf außerdem die Bildhauerin Nelly Bar, heiratete sie später in Paris.

Paris, Portugal, Norwegen – bei Kriegsausbruch befanden sich Paul Wieghardt und Nelly Bar in Oslo. Da Nelly Bar jüdischer Abstammung war, flohen beide schließlich in die USA, wo Wieghardt 1969 verstarb.

Die Leihbedingungen seien zum Teil schwierig. Viele Wieghardt-Werke liegen in der städtischen Galerie, andere müssen aus Frankreich beschafft werden. „Nelly zum Beispiel“, sagt Conzen und zeigt auf das Porträt, „das ist ein figürliches Bild. Öl auf Karton und aus der zweiten Hälfte der 20er-Jahre. Das war in einem ganz schlechten Zustand. Da mussten Fehlstellen behutsam bereinigt werden. Die Ränder wurden durch unsere Restauratorin aufgearbeitet – so was kostet alles viel Geld.“ In Deutschland verwaltet Otto Erich Wieghardt den Nachlass des Malers und hat der Lüdenscheider Galerie vieles überlassen – zum Beispiel auch das Porträt von Nelly Bar.

Inzwischen sind an der Sauerfelder Straße viele Leinwände eines bewegten Lebens eingetroffen, die in den kommenden Wochen gesichtet und sortiert, teilweise auch aufgearbeitet werden müssen, bevor sich die Lüdenscheider am 8. November auf die Reise durch das Leben des Lüdenscheider Malers begeben können.

„Diese Ausstellung wird ‘was Größeres“, freut sich die Galerieleiterin, dass inzwischen die Mittel, die man für die Ausstellung dringend benötigt, vorliegen. 70 Prozent der Kosten muss die Galerieleiterin aus anderen als dem städtischen Säckel herbeischaffen. Mit 40 000 Euro unterstützt, wie berichtet, die LWL-Kulturstiftung das Projekt. 20 000 Euro kommen von der Kunststiftung NRW. Außerdem sind die Kunstfreunde Lüdenscheid als Förderer im Boot. Diese Gelder machen die Ausstellung erst möglich. Außerdem kann dank der Förderung ein Katalog aufgelegt werden. Conzen: „Das eine ist die wissenschaftliche Seite. Autoren für den Katalog müssen verpflichtet und bezahlt werden. Das andere ist die reine Ausstellung.“