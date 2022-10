Städtepartnerschaft mit Taganrog: Rat entscheidet nach hitziger Debatte

Von: Jan Schmitz

Teilen

Nach einer hitzigen Debatte im Rat über die richtige Antwort auf den Krieg in der Ukraine steht fest: Die Städtepartnerschaft mit Taganrog wird ausgesetzt. © Sebastian Schmidt

Es soll ein kleines Symbol gegen den russischen Angriffskrieg in der Ukraine sein: Nach lebhafter, teils heftiger Debatte stimmte der Rat der Stadt Lüdenscheid mehrheitlich für die Aussetzung der Städtepartnerstadt mit der russischen Stadt Taganrog. Bislang ruhte die seit 1991 bestehende Partnerschaft.

Lüdenscheid – Seit Beginn des Krieges im Februar lagen alle Aktivitäten auf Eis, Schüleraustausche zwischen Lüdenscheid und Taganrog wurden auch aufgrund der allgemeinen Sicherheitslage in der Region abgesagt. In einem Schreiben an die Verwaltung der südwestrussischen Stadt hatte Bürgermeister Wagemeyer im Frühjahr erklärt, dass Lüdenscheid die Städtepartnerschaft vorübergehend ruhen lasse. Eine Antwort erhielt er nie.

Dieses Ruhenlassen geht CDU-Ratsherr Daniel Kahler nicht weit genug. Er hatte zur Lage in Taganrog, das nur 50 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt liegt, recherchiert und dem Antrag ein Dossier über militärische Aktionen und russische Propaganda in der Region angehängt. „Ich möchte nicht schweigen, wenn vom Boden unserer Partnerstadt aus Unrecht geschieht“, sagte Kahler und nannte Hinweise auf sogenannte Filtrationscamps und darauf, dass Taganrog „ein Umschlagplatz für Menschen aus der Ukraine“ sei. Der Rat hat 1991 die Städtepartnerschaft beschlossen, nur er könne sie auch aussetzen.

Zunächst war nicht klar, ob der Antrag die erforderliche Mehrheit finden würde. FDP und SPD verwiesen darauf, dass die Städtepartnerschaft ja bereits ruhe. „Die SPD lehnt den Antrag ab, weil er völlig überflüssig ist. Wir haben uns im Frühjahr einstimmig verständigt, dass die Partnerschaft ruht. Warum sollen wir etwas beschließen, was schon Fakt ist?“, fragte SPD-Fraktionschef Jens Voß. Grünen-Ratsherr Andreas Stach erklärte hingegen, dass man in der Fraktion den Antrag intensiv diskutiert habe, und werde dem Antrag zustimmen. „Wenn wir zustimmen, ist die Tür für den Moment zu, aber wir haben nach unserem Verständnis immer noch die Hand ausgestreckt“, sagte Stach. Nach dem Zweiten Weltkrieg sei man auch in Deutschland froh gewesen, dass es noch jemanden gab, der mit uns Städtepartnerschaften eingehen wollte. Was er sagen wollte: Nach dem Krieg könne man die Partnerschaft wieder aufleben lassen. Diese Einschätzung teilte auch Bürgermeister Sebastian Wagemeyer, der betonte: „Damit ist die Tür nicht für alle Zeiten zu.“

Die Friedensgruppe Lüdenscheid, und mit ihr auch die Ratsherren Otto Ersching (Die Linke) und Claudius Bartsch (ÖDP), hatte unlängst auf dem Sternplatz für den Erhalt der Städtepartnerschaft mit Taganrog demonstriert. © Sebastian Schmidt

Durch das Ja der Grünen zu einem CDU-Antrag wandelte sich auch das Meinungsbild in den beiden anderen Fraktionen der Lüdenscheider Ampel. Jens Voß (SPD) betonte, dass man dem Beschlussvorschlag und damit der Aussetzung der Städtepartnerschaft zustimmen könne, wenn die Begründung nicht Teil der Abstimmung ist. In der Folge wurde der Beschlussvorschlag mit großer Mehrheit angenommen. Sehr zum Unmut der Friedensgruppe Lüdenscheid, deren Vertreter der Ratssitzung beiwohnten. Sie hatten zuvor Flugblätter an die Ratsmitglieder verteilt. Darauf stand: „Die Aussetzung der Städtepartnerschaft käme aus unserer Sicht einer Kapitulation vor den Kriegstreibern gleich. Halten wir die Tür offen, um den kritischen Stimmen auch in unserer Partnerstadt Taganrog den Rücken zu stärken.“

Russland hat ja nicht den Krieg begonnen, sondern Putin.

Gegenstimmen kamen von den Linken und ÖDP-Ratsherr Claudius Bartsch. Dieser sorgte für einen Eklat im Rat, als er laut ausrief: „Russland hat ja nicht den Krieg begonnen, sondern Putin.“ Zuvor hatte der ÖDP-Mann die hohen Zustimmungswerte für die Putin-Propaganda in Taganrog mit der Unterwerfung der Russen aus „tödlicher Angst“ begründet. „Dieser Antrag ist Erpressung. Erpresst man sich in einer Partnerschaft?“, schimpfte Bartsch und forderte: „Herr Kahler, lassen Sie die Hand ausgestreckt.“ Linken-Ratsherr Jupp Filippek warnte davor, die Partnerschaft auszusetzen. „Es wird immer schlimmer. Der Krieg in Europa ist nah. Alle Kontakte nach Russland sind wichtig.“ Was es jetzt brauche, sei ein Waffenstillstand.