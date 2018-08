Stadtwerke investieren 520.000 Euro in Druckverteiler

+ © Ralf Hedderich Im Oktober des vergangenen Jahres begannen die Arbeiten für die Installation des neuen Druckverteilers im Wasserwerk Treckinghausen. Jetzt ist er in Betrieb. © Ralf Hedderich

Lüdenscheid - „Noch mehr Sicherheit für die Wasserversorgung im Stadtgebiet bietet der neue Druckverteiler, den die Stadtwerke Lüdenscheid nun nach einer umfangreichen Baumaßnahme in Betrieb nehmen konnten. Ausgehend von diesem neuen Hauptleitungskreuz am Ausgang des Wasserwerks Treckinghausen werden alle Teile des Stadtgebiets mit Trinkwasser versorgt“, vermelden die Stadtwerke in einer Pressemitteilung.